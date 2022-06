Sgonfiamo la pancia sentendoci rilassati in spiaggia con questo antibiotico naturale privo di controindicazioni e ottimo con zenzero e limone

Sentirsi gonfi e impacciati in spiaggia non permette di goderci il relax che una giornata di sole potrebbe farci vivere. Sentirsi a disagio e non sopportare il caldo potrebbe vanificare i benefici vitaminici che il sole sarebbe in grado di darci con la giusta esposizione. Per questo sarebbe necessario seguire una corretta alimentazione prima di andare in spiaggia e durante la permanenza. Consumare cibi leggeri come ananas e pesci magri potrebbe aiutarci a stare meglio. Zuccheri e grassi, invece, aumenterebbero il gonfiore rischiando di farci soffrire più di quanto immaginiamo.

Inoltre, dovremmo mantenerci ben idratati. Bere e riposarci in una zona ombreggiata potrebbe farci sgonfiare in fretta e, se manteniamo una corretta alimentazione, potremmo non avere grandi problemi. Nel caso in cui i gonfiori si siano presentati prima di andare al mare e persistano nonostante le nostre attenzioni, potremmo ricorrere a qualche rimedio naturale.

Piante importanti per la salute

Sgonfiamo la pancia sentendoci rilassati in spiaggia grazie ai semi di questa pianta tropicale che ha numerose proprietà. Si tratta dell’anice stellato, che sarebbe un rimedio efficace per curare problemi di digestione e gonfiori addominali. Il sapore è simile alla liquirizia, ha proprietà vicine all’anice verde anche se si tratta di due piante diverse. Insieme ad anice pepato, chiodi di garofano e cannella formerebbero le 5 spezie utilizzate dai cinesi per proteggere l’organismo.

L’anice stellato sarebbe ottimo per chi soffre di colon irritabile e gonfiori. Possiamo preparare una tisana da far sfreddare e da mantenere fresca con l’utilizzo di un termos o di una borsa frigo. Bastano 5 minuti di infusione di alcuni semi per preparala. Ricordiamoci, però, di filtrarla prima di farla raffreddare. Se vogliamo ottenere un gusto più ricco, una bevanda che ci faccia stare meglio e che possa essere bevuta fredda in spiaggia, possiamo pensare a una tisana mista con zenzero e limone.

Sgonfiamo la pancia sentendoci rilassati in spiaggia con questo antibiotico naturale privo di controindicazioni e ottimo con zenzero e limone

La combinazione tra zenzero e limone sarebbe ottima per sgonfiare la pancia. Se non abbiamo problemi con l’acidità degli ingredienti o disturbi come il reflusso gastroesofageo, non ci sarebbero controindicazioni e una bevanda mista potrebbe essere ideale per la spiaggia. Zenzero e limone eliminerebbero i gas intestinali, restituendoci uno stato di benessere anche con il caldo.

Prepariamola tagliando il limone fette e facendo lo stesso con lo zenzero dopo averlo pelato. Versiamo in un vasetto alcuno cucchiai di miele, quindi adagiamoci limone, zenzero e anice stellato. Versiamo, poi, altro miele per fare gli strati. Chiudiamo il vasetto e teniamo in frigo per 3 giorni.

Otterremo un antibiotico naturale ottimo per i gonfiori. Basterà versare un cucchiaino del composto nell’acqua calda e lasciarlo sciogliere e raffreddare. La nostra tisana ci permetterà di idratarci in spiaggia e sentirci completamente sgonfi.

