Molti di noi cullano il sogno di andare a vivere in un luogo bellissimo e altrettanto esotico. Spesso, però, queste destinazioni si trovano dall’altra parte del Mondo e questo scoraggia. Oppure, il costo della vita non è così basso da spingerci a cambiare Nazione per vivere degnamente la pensione. Eppure, vi sono delle eccezioni che potrebbero fare al caso nostro. A due passi dall’Italia esistono splendide isole in cui passare anche solo un weekend. O Paesi che non credevamo così belli e che sogneremo di visitare.

Uno di questi si trova proprio di fronte alle coste italiane. È una terra calda e mediterranea dove con 1.000 al mese si fa la bella vita. Molti connazionali l’avrebbero già scelta per trasferirsi e potrebbe rivelarsi la destinazione ideale anche per noi.

Viaggio in Tunisia tra storia e cultura

La Tunisia è un Paese magico e dalle mille facce. Al suo interno si alternano caldi deserti, spiagge con mare cristallino e preziose testimonianze storiche. Il tutto a portata di mano, visto che anche da Milano ci vogliono meno di due ore di volo per raggiungerla.

Una volta giunti qui ci si troverà catapultati in mezzo a una civiltà diversa dalla nostra, ma ugualmente affascinante. Perdendoci tra le bellezze di centri come Sidi Bou Said, Kairouan e la capitale Tunisi approfondiremo il fascino culturale di questa Nazione.

Con 1.000 euro al mese si fa la bella vita in questo Paese dal fascino mediterraneo e vicinissimo all’Italia

Il costo della vita in Tunisia è decisamente inferiore a quello italiano. Lo stipendio medio di un abitante locale dovrebbe aggirarsi attorno ai 300 euro mensili, ben lontano dalle cifre nostrane. Mangiando in due al ristorante si dovrebbero spendere in media 15 euro.

Tra le città tunisine che consigliamo di prendere in considerazione c’è Hammamet. Questo centro delizioso offre spiagge di sabbia bianca e acque limpide. Per non scordarci della splendida medina, che molti valutano come la più bella dell’intero Paese.

Un’altra meta certamente interessante è Monastir. Celebre per il monastero di origini remote, vizia i turisti coi litorali da favola e gli accoglienti hotel. Anche qui c’è un quartiere antico che vale la pena di visitare per stropicciarsi gli occhi.

Infine, dovremmo valutare la bellissima Sousse. Questo meraviglioso centro culturale possiede molte attrazioni turistiche. La Grande Moschea, il Ribat e le catacombe romane sono tra le più intriganti. La sua medina è talmente bella che fa parte, tuttora, del Patrimonio Mondiale dell’umanità UNESCO.

Lettura consigliata

Questa cittadina europea immersa nella natura e patria della musica a due passi dall’Italia è una perla di rara bellezza