Incredibile ma vero, sulla carta siamo ancora in primavera, ma le temperature dimostrano altro. L’estate quest’anno non si è fatta attendere e il clima di questi giorni ne è la prova. In un attimo siamo passati dalle maglie a maniche lunghe ai top a bretelline sottili. Neanche abbiamo fatto il cambio di stagione che già ci troviamo con l’armadio vuoto e niente da indossare.

Ma il problema è sempre lo stesso, visto che dobbiamo rinnovare tutto, quali capi sono di tendenza in questo momento? La moda negli ultimi anni viaggia così veloce che è difficile tenere il passo, soprattutto in fatto di colori. Già in primavera abbiamo assistito a questa rinascita di vivacità e brillantezza di colori che hanno soppiantato i toni tenui. Vediamo ora cosa prevedono i trend in fatto di colori per questa pazza estate calda arrivata in anticipo.

Sfumature brillanti che sanno d’estate, è questa la tendenza più alla moda per abiti e camicie freschi e giovanili

Accanto ai colori vivaci che abbiamo visto prendere piede nei mesi scorsi, ecco che si fa strada questa sfumatura. Il colore super di tendenza di questo momento è un colore vivace e solare che mette subito il buon umore. Possiamo indossarlo combinato ad altri colori meno intensi oppure optare per un outfit monocromo brillante. Il colore dell’estate 2022 è il colore del sole e dell’allegria, stiamo parlando del giallo limone. Un colore davvero particolare che non tutti amano perché si pensa sia difficile da abbinare. Invece, giocando sui toni più caldi o freddi, questo colore sta veramente bene a tutti.

Come abbinarlo anche a piccole dosi

È incredibilmente elegante su un abito lungo e svolazzante, abbinato a dei classici sandali alti anche neri o color cuoio. Possiamo optare per una combinazione originale, come con il verde prato, altro colore molto gettonato. Una bellissima blusa o camicia aperta gialla e sotto un top corto bianco e gonna verde. Osiamo, questi colori sono perfetti per l’estate e faranno risaltare in modo incredibile l’abbronzatura. Un’altra idea per sfruttare il giallo, ma senza indossare un look monocromo, è puntare alle scarpe. Se è un colore troppo vivace da indossare, scegliamo una zeppa o una scarpa dal tacco piramidale gialla. In questo modo anche chi non ama osare troppo potrà essere super di tendenza. Il tocco in più? Completare il tutto con qualche goccia di una fragranza agrumata e fresca.

Insomma, sono le sfumature brillanti che sanno d’estate quelle da indossare già dal mese di giugno. I colori vivaci come il giallo limone ci catapultano subito in vacanza, a sorseggiare un cocktail fresco. Anche se siamo ancora intrappolati in città non significa che non possiamo avere un assaggio di sole addosso. Abbandoniamo i soliti colori spenti e tristi per fare posto a sfumature allegre e vivaci primaverili ed estive.

