Sarebbero 1.500 i posti a tempo indeterminato in arrivo per luglio anche solo con diploma offerti da un’agenzia italiana famosissima

Nonostante l’estate sia arrivata e molti stanno programmando le proprie vacanze, l’interesse per il lavoro non cala in alcun modo. Sono diverse le persone, infatti, che nonostante il periodo decidono comunque di cercare un impiego soddisfacente. In questi specifici casi, la cosa migliore da fare è restare aggiornati su possibili ruoli da ricoprire. In particolar modo, bandi e concorsi potrebbero decisamente darci una mano. Essendocene diversi, soprattutto emanati da tante aziende, potremmo decisamente trovare il lavoro giusto per noi.

1.500 posti per il Concorso Dogane 2022, ecco come entrare a far parte dell’Agenzia tramite il bando

Di concorsi e bandi ce ne sono sicuramente diversi e molti sono piuttosto interessanti. Basti pensare, per esempio, a quello per entrare a far parte Guardia di Finanza o a tanti altri che sono ancora aperti. Tra questi, ce n’è uno che sicuramente ha catturato l’attenzione di diverse persone e che potrebbe fare al caso nostro. Stiamo parlando del “Concorso Dogane 2022”, indetto dall’Agenzia delle Dogane per mancanza di personale. Il bando prevedrà all’incirca 1.500 posti e dovrebbe aprire le porte a luglio.

I posti che verranno messi a disposizione, come già sottolineato, si presenteranno con un contratto a tempo indeterminato e full time. Per il momento, per quanto riguarda i requisiti, si è in attesa del bando ufficiale. Ma il concorso, quasi sicuramente, sarà aperto a tutti coloro che si presenteranno con un diploma o con una laurea. In particolar modo, non dovrebbe neanche essere imposto un limite di età ai candidati che decideranno di presentarsi. Pare sarà anche possibili candidarsi per diversi profili e scegliere la sede dove, qualora si venisse assunti, si dovrà lavorare.

Le prove saranno divise in una preselezione, in una o due scritte e, infine, in un test orale. Potremo candidarci attraverso il portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane nella sezione Concorsi. Dunque, ora sappiamo che per il momento sarebbero 1.500 i posti a tempo indeterminato in questa famosa agenzia. Ovviamente, si dovrà aspettare il prossimo mese per avere tutte le informazioni del caso. Ma, certamente, non mancando molto tempo, prepararsi e capire se questo può essere il luogo di lavoro adatto a noi è certamente un ottimo primo passo.

