Con l’inizio dell’anno nuovo molti si sono interessati all’oroscopo, vedendo chi sono i favoriti delle stelle. Infatti altro che botti di Capodanno, il 2022 riserva una strada lastricata di oro e una marea di fortuna per questi segni zodiacali. Ma non esiste solo questo sistema di divinazione: al giorno d’oggi, infatti, è anche molto in voga quello asiatico. Secondo l’oroscopo cinese, ad esempio, deve fare attenzione a denaro, viaggi e investimenti questo segno sfortunatissimo che dovrà affrontare sfide nel 2022. Oggi però vogliamo parlare di un oroscopo meno conosciuto. Infatti, sarà possibile avere sfortuna in amore e scoccianti problemi di soldi per questo segno che secondo l’oroscopo Maya avrà molti fastidi nel 2022. Vediamo insieme di quali segni zodiacali si tratta.

L’elenco dei segni secondo questo antico popolo

Stiamo parlando di un sistema zodiacale totalmente differente. Questo si basa sempre sul giorno di nascita, ma è diviso in tredici archetipi. Se si desidera scoprire qual è il proprio animale totem ecco un comodo elenco:

pipistrello: dal 26 di luglio fino al 22 agosto;

scorpione: dal 23 agosto fino al 19 settembre;

cervo: dal 20 settembre al 17 ottobre;

gufo: dal 18 ottobre fino al 14 novembre;

pavone: dal 15 novembre fino al 12 dicembre;

lucertola: dal 13 dicembre al 9 gennaio;

scimmia: dal 10 gennaio fino al 6 febbraio;

falco: dal 7 febbraio fino al 6 marzo;

giaguaro: dal 7 marzo fino al 3 aprile;

cane: dal 4 aprile fino al 1° maggio;

serpente: dal 2 maggio fino al 29 maggio;

scoiattolo: dal 30 maggio fino al 26 giugno;

tartaruga: dal 27 giugno fino al 25 luglio.

Sfortuna in amore e scoccianti problemi di soldi per questo segno che secondo l’oroscopo Maya avrà molti fastidi nel 2022

Lo Scorpione in generale è quello che si affaccia all’anno nuovo portandosi molte fatiche sulle spalle. Questo segno può trovarsi di fronte a dei dilemmi per quanto riguarda l’amore. Infatti, spesso ci si può ritrovare di fronte a un bivio in cui si è costretti a capire se continuare o no una relazione. A chi decide di interromperla, consigliamo però di rimanere single. Infatti, fuori potrebbero esserci delle delusioni ancora più brucianti. Chi invece decide di restare deve darsi da fare per ravvivare la relazione e sommergere di romanticismo il partner. Per quanto riguarda il denaro, invece, è meglio fare attenzione. In questo periodo si tende infatti a spendere male e più del dovuto a causa di imprevisti.

Lettura consigliata

Benessere economico e fiumi di soldi per questi segni zodiacali che godono di una fortuna sfacciata nei primi mesi del 2022