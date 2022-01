Molti di noi hanno letto gli oroscopi dei più famosi astrologi in occasione dell’anno nuovo. Però questi generalmente si basano solo su un dato che è essenziale ma non esaustivo, ovvero la posizione del Sole alla nascita e quindi sul segno zodiacale. Ma ognuno di noi ha un tema natale, ovvero una fotografia del cielo quando veniamo al mondo, che risulta molto più complesso. Questo viene stimolato dai transiti dei pianeti sempre in maniera diversa. Oggi facciamo un esempio in merito, che tocca alcuni fortunati. Infatti sarà possibile ottenere benessere economico e fiumi di soldi per questi segni zodiacali che godono di una fortuna sfacciata nei primi mesi del 2022.

Mercurio in Acquario, che cosa significa

Stiamo parlando del transito di Mercurio in Acquario, iniziato il 2 di gennaio e che si protrarrà fino al 10 di marzo. Generalmente i transiti di questo genere sono molto più brevi, tranne quando si manifestano in retrogradazione. Lo stesso vale per Venere, che da un po’ staziona nel segno del Capricorno. Questo significa che permarrà da novembre a marzo una grandissima fortuna e un amore romantico per questi segni zodiacali.

Mercurio in transito nel penultimo segno dello zodiaco favorisce sicuramente chi è nato con questa posizione nella carta natale. Infatti, in questo caso si andrebbe a creare una congiunzione. Invece porta una sensazione di stasi e di incomunicabilità a chi è nato con lo stesso pianeta nel segno opposto, ovvero il Leone. In generale ora chi ha dei forti valori in Leone non se la passa bene. Ad esempio coloro che sono nati fra la seconda metà di luglio e la prima di agosto stanno vivendo dei giorni problematici. Infatti sono presenti sofferenza e prove da superare fino al 2023 per questo segno zodiacale che ha Saturno contro

Visto in linea generale però questo transito porta tutti a ragionare fuori dagli schemi e anche ad abbandonarsi a slanci di altruismo.

Benessere economico e fiumi di soldi per questi segni zodiacali che godono di una fortuna sfacciata nei primi mesi del 2022

I segni zodiacali che traggono i maggiori benefici da questo passaggio sono Acquario, Gemelli, Bilancia, Ariete e Sagittario. Questi avranno più facilità a muoversi in ambito lavorativo. Il passaggio di Mercurio infatti potrebbe portare più denaro o potrebbe far sì che qualcuno pretenda una promozione o dei riconoscimenti in campo professionale. Con il segno della comunicazione dalla propria parte è possibile riuscire a fare tutto questo. Lo stesso vale anche per le relazioni: ora è possibile chiedere senza giri di parole ciò che si desidera.

Lettura consigliata

Da Capodanno questi tre segni zodiacali inizieranno il 2022 al top secondo l’oroscopo cinese