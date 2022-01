Il futuro appare più roseo e positivo quando, spensierati, ci apprestiamo alla lettura di oroscopi e previsioni. Inorgogliti dalla forza morale e fisica del nostro segno, siamo sicuri che il nuovo anno porterà davvero tutto il benessere che pensiamo di meritare. In realtà il segreto della nostra riuscita nella vita e della felicità risiede in altro. Basta con oroscopi e previsioni, ecco vecchi e nuovi rimedi per provare ad avere soldi e fortuna nel 2022.

Magici segreti e rituali

Le nostre nonne usavano talismani o oggetti portafortuna per ogni cosa o evento. Normalmente questi talismani avevano il simbolo di un animale, come la tartaruga o l’elefante. La tartaruga in particolare rappresenta ricchezza e abbondanza. Si può pensare che averne tante in casa, di varie forme e colori, procurerà tanti vantaggi. Anche l’antica cornucopia dei latini è un oggetto portafortuna che non dovrebbe mancare nelle nostre case. È composto da un corno pieno di fiori e frutti, per gli antichi era di buon auspicio. Posizionarlo in bella vista in soggiorno, se non porterà soldi e fortuna, sarà almeno un soprammobile che non ci farà sfigurare.

Vecchi rimedi, passati di generazione in generazione, sono diventati dei veri rituali portafortuna che si sono consolidati nel tempo. Si pensa che portare l’intimo rosso a Capodanno, ad esempio, possa portare la fortuna sperata perché terrà lontano le difficoltà. E che mangiare lenticchie o uva porterà invece abbondanza di soldi nelle nostre tasche. Infine pensiamo che leggere l’oroscopo possa cambiare e migliorare veramente la nostra vita come per magia.

Basta con oroscopi e previsioni, ecco vecchi e nuovi rimedi per provare ad avere soldi e fortuna nel 2022

Tra le filosofie di vita contemporanea si è affermato il pensiero positivo. Uno dei capisaldi di questa particolare disciplina risiede nella legge di attrazione. Secondo tale legge le persone ricevono ciò che pensano e desiderano se viene fatto in linea con i propri sentimenti o con il volere profondo della propria anima. Non è questa la sede per dipanare tutte le teorie e le sfaccettature della legge di attrazione, che appartiene ad un mondo complesso e variegato. Per conoscerlo ci vuole tempo e molta pratica. Certo però è che alcuni asseriscono di avere avuto ciò che desideravano dalla vita seguendo le indicazioni che questa antica legge dell’universo può donarci. Provare per credere. È un rimedio di nuova generazione che potrebbe convivere pacificamente con quelli di vecchio stampo.

Ringraziare è una pratica antica ma attualissima. Ringraziare al mattino, con una preghiera o una meditazione, per ciò che si ha, ma soprattutto per ciò che si è. Il ringraziamento può anche essere scritto ogni giorno su un’agenda apposita, avere una data e frasi ripetitive che fungano da mantra. Tale rimedio è il più bello e utile che si possa trovare in questo inizio millennio funestato da eventi avversi. Così scopriremo che i nostri soldi, la nostra fortuna, la nostra felicità, insomma, ce l’abbiamo già. E siamo noi.