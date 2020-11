Per realizzare uno strudel perfetto non è necessario essere un cuoco provetto. Lo dimostra la ricetta proposta dagli Esperti buongustai di ProiezionidiBorsa. Questa sera, ad impreziosire i piatti ci pensa lo strudel salato di pasta sfoglia. Fragrante, saporito e decisamente veloce da preparare. Un buon alleato per pranzi o cene dell’ultimo minuto, ideale per gli sfiziosi aperitivi in famiglia. Inoltre, è possibile preparare lo strudel anche diverse ore prima, conservarlo in frigo e servirlo all’occorrenza. Ecco tutto ciò che serve per realizzare uno strudel per 6 persone.

Ingredienti

rotolo di pasta sfoglia;

1 uovo;

400 g di spinaci;

250 g di ricotta;

100 g di provolone o scamorza;

2 cucchiaio di pangrattato;

1 cucchiaio di parmigiano reggiano;

sale e pepe q.b.

Strudel salato di pasta sfoglia, una ricetta semplice per stupire gli ospiti in poco tempo. Preparazione

Lo strudel sarà pronto in pochi minuti. Innanzitutto, bisogna lavare gli spinaci e cuocerli in padella con un filo d’olio ed un pizzico di sale. Una volta cotti, scolare e strizzare per eliminare l’eccesso di acqua. In una ciotola, inserire gli spinaci e lavorare con la ricotta, la scamorza tagliata a dadini, il parmigiano e l’uovo. Amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Successivamente, stendere lo strato di pasta sfoglia in una teglia ricoperta da carta da forno. Bucherellare la pasta sfoglia con una forchetta. A questo punto, in una padella far tostare per qualche minuto il pangrattato. Quest’ultimo andrà cosparso sulla sfoglia. Su un lato versare il ripieno. Poi, chiudere su sé stesso la sfoglia. Delicatamente senza far fuoriuscire il ripieno e chiudere anche le estremità laterali. Prima di infornare spennellare con un po’ di latte o un tuorlo. Far cuocere alla temperatura di 200°, in forno già riscaldato per circa 30 minuti. Ed il gioco è fatto.

