Settembre è ormai alle porte e i sapori nelle nostre tavole cambiano. Cerchiamo sempre piatti veloci e gustosi ma anche soluzioni che prevedono verdure più tipicamente autunnali.

I funghi possono essere considerati il simbolo della stagione autunnale, anche se compaiono già in piena estate. Si prestano a ricette buone e sfiziosissime. In un precedente articolo abbiamo spiegato che questo antipasto a base di funghi è un’esplosione di sapore.

Oggi invece la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori una ricetta molto semplice ma dal sapore travolgente. Profuma d’autunno questo cremoso ed irresistibile secondo piatto da preparare assolutamente a settembre. Con pochi ingredienti porteremo a tavola un piatto che conquisterà tutti.

Ingredienti

20 funghi champignon;

300 gr di carne tritata;

1 peperone rosso;

80 gr di caciocavallo;

1 cipolla;

15 gr di olio evo;

sale q.b.;

pangrattato q.b.

Per preparare questo piatto goloso iniziamo tritando finemente la cipolla. Mettiamola in padella ed aggiungiamo un filo d’olio. Facciamola rosolare ed uniamo la carne tritata non appena la cipolla sarà tenera. Facciamo cuocere la carne per circa 10 minuti mescolando ogni tanto. Mentre la carne cuoce, laviamo il peperone e rimuoviamone i filamenti esterni, i semi e il picciolo. Tagliamolo a piccoli pezzetti, aggiungiamoli alla carne e saliamo a piacere. Facciamo cuocere il tutto per circa un quarto d’ora. Occupiamoci dei funghi rimuovendo il gambo e spazzolando la calotta. Non appena avremo rimosso ogni residuo di terra, prendiamo una pirofila ed oleiamola. Poggiamo i funghi champignon sulla pirofila ed attendiamo che il ripieno di carne sia pronto. Prima di farcire i funghi il ripieno dovrà essere tiepido. Riempiamo ogni fungo con una dose generosa di ripieno e tagliamo a cubetti piccoli il caciocavallo. Aggiungiamo il caciocavallo sui funghi e spolverizziamoli con un po’ di pangrattato. A questo punto, facciamo preriscaldare il forno a 200 gradi e quando sarà caldo inforniamo i nostri funghi ripieni. Dopo circa 15 minuti gli champignon saranno pronti per essere sfornati e gustati.

Consigli

Ricordiamoci che i funghi non vanno lavati sotto l’acqua corrente. Questo perché i funghi tendono ad assorbire l’acqua come fa una spugna. Per questo motivo, limitiamoci a rimuovere le tracce di terra usando un coltello a lama liscia. In alternativa possiamo utilizzare un pennello o un panno in cotone puliti.