Sfavilleranno in amore questi segni zodiacali e sapranno dare una svolta alla propria vita con il favore delle stelle

È un momento importante questo per l’Ariete, perché le stelle lo proteggono e deve approfittarne. In aprile il pianeta dell’amore entra nel segno dei Pesci generando una vera esplosione di emozioni e sentimenti. Per gli Arietini è il momento della svolta nelle relazioni amorose. Nel rapporto di coppia useranno tutta la loro sensibilità e intelligenza per capire in profondità il partner e per vivere i suoi sentimenti e le sue emozioni, che è il vero segreto dell’amore.

Le unioni faranno faville, cementate da una potente carica erotica che agli Arietini non manca di certo e che è il vero punto di forza del loro fascino. Per i single è il momento della conquista. Le prede capitoleranno di fronte alla raffinata seduzione di cui sono capaci e nessuna barriera resisterà alla loro potente carica passionale.

Caparbi e organizzati

Nel lavoro la strada non sarà altrettanto in discesa. I nati sotto questo segno brillano per trasparenza cristallina, che li rende amati e invidiati. Sono spontanei e sinceri, privi di ambiguità e restii ai sotterfugi, e questo può farli sembrare ingenui. Ma non lo sono e sapranno farsi notare al momento opportuno tirando fuori risorse segrete e inimmaginabili. Nel lavoro dovranno darsi da fare. È un periodo che può riservare piacevoli sorprese nel futuro solo se metteranno in campo organizzazione e realismo, due doti che a loro certo non mancano. E se sapranno cogliere occasioni promettenti, che richiedono impegno ma riservano molte soddisfazioni, alla fine saranno ripagati. La loro proverbiale caparbietà diventerà un vero punto di forza.

Venere, impegnata a dispensare emozioni e passioni, sarà prodiga anche con il Capricorno che, se ha iniziato aprile in sordina, ora si sente pronto a un vero risveglio della sensualità. Abbandonerà la sua natura diffidente e si lascerà guidare dalla passione. La vita di coppia non è certo facile, e quando mai lo è, ma il Capricorno saprà sfoderare un fascino irresistibile e coinvolgerà il partner alla conquista di emozioni profonde. Anche l’anima gemella più critica e severa alla fine capitolerà.

I single si lasceranno andare ai sentimenti e qualcuno riuscirà a fare l’incontro della propria vita, quello che fa sfarfallare il cuore e lo riempie di emozioni. Le stelle consigliano di buttare la maschera e di abbandonare il rigido controllo su se stessi per cogliere al volo le occasioni offerte dalla vita. Non bisogna vivere l’esistenza di un altro, chiudendosi in rigide corazze protettrici, ma solo la propria, inseguendo sogni e desideri. I pianeti asseconderanno ogni iniziativa coraggiosa. Sfavilleranno in amore questi segni zodiacali e riusciranno a conquistare il loro posto nel Mondo.

