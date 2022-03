Se si ha il diamante come pietra di nascita e il fuoco come proprio elemento non si può che risplendere di audacia. Ci sono segni che fanno della sfida la loro parola d’ordine, che sono competitivi di natura. Se poi a governarli c’è Marte, il dio della guerra, è più che comprensibile. Affrontare i rischi diventa più importante che vincere e il gusto della sfida supera quello della vittoria. Non assaporano il successo perché sono già impegnati in nuove avventure. Non si può certo dire che non sia audace il nostro Ariete, perché è di lui che stiamo parlando. Il fuoco è il suo elemento e lo fa guizzare e brillare e splendere in azioni dinamiche e coraggiose.

Per lui l’amore è verde

Affronta la vita con uno spirito che non invecchia mai nonostante gli anni. Se siete titubanti o indecisi, riuscirà a trascinarvi nelle sue avventure spericolate con argomenti molto convincenti. Ha la velocità di un treno e la potenza di un carrarmato. È una vera macchina da guerra che scalpita di fronte al più piccolo ostacolo. In amore ha il calore del fuoco, che deve sempre guizzare anche nelle relazioni di lunga durata. Se lo amate dovete corteggiarlo e sedurlo per tutta la vita con il calore del primo giorno. L’Ariete ha bisogno di coccole continue, di sentirsi amato e desiderato sempre. Di essere al centro di sottili giochi di seduzione che lo fanno sentire vivo. Per lui l’amore è verde e non deve mai ingiallire. È questo che dicono le stelle.

Brillerà come un diamante questo segno zodiacale che avrà l’audacia del fuoco e il vento in poppa da maggio con il favore di Giove

Da maggio finalmente, con il transito di Giove, ci sarà il salto di qualità nella sua vita e niente si opporrà al successo e alla realizzazione di ogni desiderio. Persino il serioso Saturno non ostacolerà la dea bendata, che questa volta individuerà l’Ariete e lo afferrerà saldamente alle spalle. La vita profumerà di successo e si placherà il desiderio di dare cornate. L’ Ariete potrà spaziare nei campi sconfinati dell’avventura senza incontrare ostacoli e camminare in equilibrio su una corda tesa. Brillerà come un diamante questo segno zodiacale e cavalcherà l’onda della fortuna.

Le stelle raccomandano di evitare gli eccessi e di cercare un compromesso armonico tra il desiderio di correre rischi e le esigenze della realtà. Accettare sfide inutili nella vita come nel lavoro potrebbe farci assaporare il gusto amaro della delusione e farci perdere amicizie preziose. Le stelle ci invitano alla sfida più importante, quella contro il nostro modo di essere. È la più difficile di tutte ma la più preziosa, e ci fa raggiungere l’armonia con il Mondo. E questo vale per tutti i segni.

