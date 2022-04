L’oroscopo del fine settimana incorona 5 segni zodiacali grazie al trigono della Luna in Cancro e Venere e Giove in Pesci

Eccoci giunti al secondo weekend di aprile, quello che ci proietterà verso le festività di Pasqua. Le giornate si fanno sempre più lunghe e gradevoli e in tutti impazza la voglia di vita e rompere gli schemi seguiti nei mesi più freddi dell’anno.

Abbiamo interpellato gli esperti per i nostri Lettori per capire cosa prevedono le stelle nel weekend. In sintesi, l’oroscopo del fine settimana incorona 5 segni zodiacali in virtù di un trigono speciale. Vale a dire quello formato dalla Luna in Cancro e Giove e Venere in un altro segno d’acqua, quello dei Pesci.

Brilla la Luna in Cancro nel weekend

Oggi e domani la Luna dimorerà nel segno del Cancro, formando un trigono foriero di belle novità nel fine settimana. L’amore e le faccende del cuore saranno al centro delle prossime ore, sia per i single sia per le coppie di lungo corso.

Molto positiva sia la forma fisica che psicologica, sia la sfera legata alla fortuna. Ancora qualche inciampo sul percorso professionale, invece, dove non tutto procede secondo il cronoprogramma.

Altri 2 segni di acqua: Scorpione e Pesci

Anche per gli altri 2 segni zodiacali di acqua, Scorpione e Pesci, ritroviamo protagonisti i pianeti Luna, Venere Giove. La prima, come anticipato, forma un bel trigono con gli astri in Pesci, sprigionando una carica di tanta buona energia a 360°.

Per gli amici Scorpione dominerà nel weekend la voglia di svago e relax, di riconciliarsi con il resto del Mondo. Meglio organizzare una gita fuori porta, un weekend benessere o dedicarsi alla sana attività sportiva, come corsa o camminata all’aperto, per esempio.

Decisamente più bello, invece, l’oroscopo del weekend per i nati sotto il segno dei Pesci. Da circa un mese Mercurio e Giove sono in questa casa, donando tanta vitalità, forza, energia fisica e mentale. Nelle prossime ore si riveleranno molto interessanti le sfere degli incontri e delle relazioni sociali. Per i single sono possibili nuove conoscenze o incontri e inviti inattesi con conoscenti di vecchia data.

L’oroscopo del fine settimana incorona 5 segni zodiacali grazie al trigono della Luna in Cancro e Venere e Giove in Pesci

L’influsso della Luna in Cancro si farà sentire anche per i nati Gemelli. I nativi del segno questo weekend sentiranno a mille il desiderio di dare un taglio al lavoro per dedicarsi a svago e relax. Le stelle consigliano di organizzare 48 ore fuori casa, da impostare sul tema più gradito. Ad esempio scegliere tra un percorso arte e storia o impostato sulla natura o ancora optare per una visita ad amici e parenti distanti.

Altrettanto positivo, infine, il weekend del Capricorno grazie all’influsso benevolo di Venere. Molto bello il cielo dei rapporti in famiglia e nel campo dei sentimenti in generale, dove dominerà la voglia di vivere in due le prossime ore. Per chi cerca la complicità in cucina con il partner, ecco come preparare una pasta al forno golosa e sfiziosa che risulterà la gioia di grandi e piccini.

Approfondimento

