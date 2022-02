Settimana scintillante d’amore e fortuna per i Pesci, mentre potrebbe arrivare una doccia fredda per questi 2 segni zodiacali

Le stelle ci proiettano verso il futuro, siamo orientati con lo sguardo verso il mese di marzo. Tuttavia, dovremo attendere ancora qualche settimana per entrare nel vivo del terzo mese dell’anno. Per alcuni, lasciare in archivio febbraio potrebbe rappresentare una liberazione, per altri il meglio potrebbe ancora arrivare durante gli ultimi scampoli del mese. Lasciata la cattiva sorte alle spalle, potrebbe arrivare finalmente una settimana scintillante d’amore e fortuna per i Pesci dopo un periodo tutt’altro che semplice. Tuttavia, la prossima settimana potrebbe rallentare la corsa di 2 segni zodiacali, nella speranza di un marzo migliore. Andiamo, pertanto, a scoprire quali sono.

Crollo verticale

È in arrivo una settimana durissima per i nati sotto il segno del Toro. Potremmo avere un crollo in ambito lavorativo, magari stanchi dopo le fatiche accumulate durante il mese di febbraio. Nonostante tutto l’impegno possibile nello svolgimento delle nostre mansioni, sembra quasi come se facessimo tutto con estrema lentezza. Forse siamo solo un po’ appannati. L’ideale potrebbe essere concederci una breve vacanza tutta nostra per ricaricare le batterie in vista di marzo. In amore saremo chiamati a prendere una decisione importante, che probabilmente abbiamo rimandato per troppo tempo. Alcuni di noi dovrebbero chiudere definitivamente una porta del passato, lasciare andare un ex che continua a cercarci. Questa situazione potrebbe tenderci un blocco verso il regolare prosieguo della nostra vita sentimentale. Riusciremo a superare questa fase, avviandoci verso il definitivo cambiamento nel mese di marzo.

Taglio netto

Settimana dura anche per il segno zodiacale dell’Ariete. Sul lavoro dovremo sopportare e soffrire in silenzio le insidie di colleghi che ci remano contro. Il tutto potrebbe apparirci come nero e cupo, tuttavia, potrebbe essere, per fortuna, solo una situazione di passaggio. Decisamente male anche in amore, dove le incomprensioni di coppia continuano a persistere nonostante i nostri innumerevoli sforzi. Pare che il partner proprio non voglia cedere né scendere a compromessi. Ad ogni modo, la paura di perderlo ci tiene bloccati in un limbo che oscilla tra certezze e incertezze. Avremo tempo e modo per risolvere questa situazione. Probabilmente dovremo aspettare marzo, quando l’alleanza dei Pianeti ci donerà maggiore energia mentale e pazienza necessaria per valutare al meglio il da farsi.

Settimana scintillante d’amore e fortuna per i Pesci, mentre potrebbe arrivare una doccia fredda per questi 2 segni zodiacali

Settimana decisamente strabordante per i nati sotto il segno dei Pesci. Il periodo tra febbraio e marzo potrebbe coincidere con una fortuna sfacciata, soprattutto sul lavoro, dove avremo modo di mettere a segno grossi colpi. Se siamo alla ricerca di una nuova esperienza, la fortuna è dalla nostra parte. Qualunque sia il nostro obiettivo, i prossimi giorni potrebbero essere l’ideale per passare finalmente dal pensiero alla pratica. Anche in amore andiamo decisamente forte. San Valentino pare abbia regalato una nuova complicità alle coppie in crisi, rafforzando e unendo ancor di più quelle stabili. È arrivato il momento di lasciarci trasportare dalle emozioni, senza porci troppe domande o pensare a problemi inesistenti. Marzo porterà grosse novità, dovremmo soltanto avere maggior fiducia in noi stessi.

