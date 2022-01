Le relazioni umane in alcuni casi sono complicate e difficili da comprendere fino in fondo. In amore o in amicizia, spesso possono nascere situazioni a cui difficilmente riusciamo a dare una spiegazione concreta. Alle volte, per esempio, durante la nostra quotidianità possiamo avere a che fare con persone che all’improvviso si dileguano, scomparendo dalla nostra vita. Dunque, da un giorno all’altro, le persone verso cui proviamo un sentimento importante ci lasciano soli senza una spiegazione. Al giorno d’oggi e con un Mondo che corre veloce, fenomeni del genere sembrerebbero ancor più frequenti. Pensiamo, per esempio, ai social network e alla facilità e velocità di eliminare una persona in rete. Su WhatsApp o Facebook, in un click possiamo finire senza saperlo nella black list dei nostri contatti.

Dovremmo far attenzione se il nostro ex fidanzato continua a cercarci e interessarsi a noi dopo la fine della storia d’amore

Una problematica tipica delle relazioni moderne è lo zombieing. Spesso può accadere che una persona scompaia improvvisamente dalle nostre vite senza una motivazione concreta (ghosting), per poi riapparire di colpo senza fornirci una giustificazione. Magari se abbiamo concluso da tempo una relazione d’amore, potrebbe accadere che il nostro ex torni a cercarci e a interessarsi a noi con insistenza. Una riapparizione improvvisa dall’oltretomba, il nostro ex che si riavvicina a noi come se nulla fosse successo, uno strano tentativo di recuperare un rapporto ormai concluso. Il nostro ex potrebbe ricomparire con un’innata naturalezza facendo leva sulle nostre possibili fragilità e sulla convinzione di essere accolto a braccia spalancate.

Fantasmi dal passato

Pertanto, dovremmo far attenzione casomai dovessimo trovarci in situazioni simili. È certamente un atteggiamento da condannare. L’ideale sarebbe cercare di non lasciarci manipolare analizzando la situazione a mente fredda. Quindi non dovremmo lasciarci trascinare da eventuali sentimenti contrastanti, dalla nostalgia o dai ricordi di un florido passato che fu. Pertanto, dovremmo avere la forza di dire addio ad eventuali relazioni insane, basate su rapporti egoistici e narcisistici. Infatti se è il nostro ex a ritornare, dobbiamo essere consapevoli di quanto il riprendere i contatti possa essere doloroso.

Meglio non farci troppe illusioni

Pertanto, chi è sparito una prima volta potrebbe ritornare solo e soltanto per una mania di controllo piuttosto che per un vero e reale interesse. Dunque meglio non farci troppe illusioni, poiché non è da escludere che il nostro ex possa riapparire per poi sparire nuovamente, in un tira e molla infinito. Non dobbiamo dimenticare che, quando una relazione termina senza una motivazione, possiamo impiegare mesi per riprenderci del tutto nel tentativo di dare un senso alle cose. In tal caso anche ricevere un banale messaggio sui social da parte dell’ex potrebbe riaprire ferite che con il tempo abbiamo superato. Ecco perché dovremmo far attenzione se il nostro ex fidanzato continua a cercarci e interessarsi a noi dopo la fine della storia d’amore.

Approfondimento

Come liberarsi dai seccatori su Messenger senza bloccare con 3 impostazioni che pochi usano