Un sogno ricorrente, che potrebbe riguardare molti di noi, è quello di trovare una destinazione invernale calda dove poter trascorrere qualche giorno di relax. Magari che sia anche economica e che non sia troppo distante dal nostro Paese. Infatti, in giro per il Mondo esistono diverse zone caratterizzate da temperature calde o miti nei mesi in cui da noi è pieno inverno. La Thailandia o Santo Domingo sono mete affascinanti, tuttavia sono troppe le ore che ci separano da queste destinazioni. Inoltre, i costi per poter raggiungere queste mete potrebbero essere molto elevati. Spesso, dunque, piuttosto che partire alla rinfusa, attendiamo i mesi estivi per programmare le vacanze al mare o scegliamo le mete invernali. Tuttavia, ci sfugge che in Europa ci sono zone dove possiamo trovare temperature decisamente più miti rispetto alle nostre gelide giornate invernali.

Fuga invernale

In Europa ci sono zone dove le temperature medie invernali superano i 20°C: sono queste le mete ideali ed economiche da visitare in bassa stagione. Che sia un fine settimana in compagnia del nostro partner, in solitudine o con i nostri amici potremmo pensare di fare un breve viaggetto in Spagna. Qui, se andiamo alla ricerca di posti con temperature diurne tra i 15 e i 22°C, possiamo recarci sulle isole o nel sud del Paese. Si parte con lo zaino in spalla, muniti di cappotto e sciarpa per ripararsi dal freddo e si atterra sotto il caldo sole spagnolo.

Alcune zone del Paese, generalmente le più in voga per le vacanze estive, in inverno potrebbero offrirci il relax di cui abbiamo bisogno per ricaricare le batterie. Proprio durante la stagione invernale, alcune mete possono avere dei costi contenuti rispetto all’estate. È il caso di Fuerteventura o Ibiza, con temperature diurne che superano i 20°C.

Sono queste le mete ideali ed economiche per una breve vacanza invernale al caldo in Europa a qualche ora dall’Italia

Ovviamente, il fascino della Spagna non si limita soltanto alle isole più conosciute. Anche la Costa Blanca è una meta tutta da scoprire durante il periodo invernale. Infatti, potremmo fare tappa nella meravigliosa Alicante, alla scoperta del suo mare cristallino e delle meravigliose spiagge bianche. A poca distanza da Alicante, potremmo muoverci verso Valencia, Gandía e Calpe. In queste città le temperature diurne stagionali potrebbero superare i 22°C, pertanto con un po’ di fortuna potremmo anche approfittarne per il primo bagno del 2022.

Luoghi da scoprire

Tra le meravigliose spiagge di sabbia bianca e il centro storico, Gandía è tutta da scoprire. Potremmo semplicemente lasciarci guidare dalla curiosità e dal fascino di questi meravigliosi luoghi e andare alla scoperta della storia e della tradizione. Suggestiva anche Calpe, che ogni anno accoglie i turisti avventurieri alla scoperta del Peñón de Ifach, uno dei percorsi montani più affascinanti del Mediterraneo.

Ovviamente, trovandoci in bassa stagione, è molto più facile in queste zone, rispetto al periodo estivo, trovare offerte a costi decisamente contenuti. Ecco perché febbraio o marzo rappresenterebbero il periodo ideale per andare alla scoperta di questi meravigliosi luoghi a due passi dall’Italia.

