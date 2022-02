La cucina è un modo per conoscere le culture distanti da noi e riuscire così a creare una connessione con altri popoli. Sperimentando diverse ricette che vengono da luoghi lontani, infatti, potremo avere il piacere di approfondire la tradizione di un Paese diverso dal nostro. E, se ci troviamo in un periodo in cui non possiamo viaggiare, questo concetto acquista una valenza ancora più importante. Per questo motivo, oggi vogliamo presentare una ricetta saporita e deliziosa, che sicuramente piacerà a tantissimi di noi e che viene dalla tradizione incredibile di un Paese ricco di storia come la Turchia. Riscontreremo, in questo modo, un sapore unico e inimitabile racchiuso in questo piatto della tradizione. Vediamo, quindi, di che cosa si tratta più nel dettaglio.

Ankara Tavasi, una ricetta squisita che ci permetterà di assaporare il gusto della Turchia per una sera direttamente da casa nostra

Oggi presentiamo un piatto tipico della cucina turca, che ci farà letteralmente innamorare. Stiamo parlando dell’Ankara Tavasi, una ricetta che fonde il gusto unico dell’agnello insieme a quello blando e piacevole del riso. Per realizzarlo, avremo bisogno di:

1 kg di coscia di agnello;

1 cipolla;

aglio;

700 g di riso;

80 g di burro;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Un sapore unico e inimitabile racchiuso in questo fantastico piatto che delizierà il palato dei commensali e farà viaggiare con la mente

Per prima cosa, per realizzare l’Ankara Tavasi, mettiamo in ammollo il riso e lasciamolo in posa per circa una mezz’ora, assicurandoci che l’acqua in cui lo abbiamo immerso sia ben calda. Aggiungiamo anche un pizzo di sale e, trascorso il tempo che abbiamo appena indicato, sciacquiamolo con dell’acqua fredda. Intanto, prendiamo un tegame e, dopo aver tagliato in piccole fettine la carne d’agnello, sistemiamola con la cipolla, anch’essa tagliata. Aggiungiamo, poi, un pizzico di pepe e 3 spicchi di aglio. Versiamo all’interno del tegame dell’acqua e lasciamo bollire, mettendo un coperchio, aspettando che la carne sia cotta a puntino.

Intanto, imburriamo una teglia e mettiamo al suo interno del riso, i 70 grammi di burro e un cucchiaio di olio di oliva. Aggiustiamo di sale e pepe e versiamo anche l’acqua di cottura dell’agnello, riponendo quest’ultima sulla distesa di riso. Facciamo cuocere in forno a 160° per un’oretta et voilà. Il nostro piatto direttamente dalla Turchia è pronto per essere servito.

