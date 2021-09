Siamo ormai quasi a metà settembre ma non tutti sono già stati in vacanza. Alcune persone infatti devono ancora godersi le meritate ferie.

Settembre è un ottimo periodo per partire. Le località turistiche non sono più prese d’assalto dai turisti e i prezzi sono calmierati.

Di contro, tuttavia, c’è il fattore clima. A settembre inoltrato, infatti, è difficile trovare Sole splendente e temperature elevate sempre e ovunque.

Per andare sul sicuro è meglio evitare alcune zone e puntare invece su specifiche località. In questo articolo daremo qualche spunto in tal senso.

Le mete perfette per le vacanze di settembre dove trovare mare turchese e sole ancora splendente

Per chi desidera rimanere in Italia, ecco alcune splendide località italiane perfette per godersi strepitose vacanze al mare a settembre.

Chi invece preferisce l’estero, non ha che l’imbarazzo della scelta. Ci sono tante mete a pochissime ore di volo facilmente raggiungibili.

Per quanto riguarda la vicinissima Spagna si possono considerare Barcellona e Valencia in quanto danno la possibilità di associare interessanti visite in città alla vita da spiaggia. Di cose da fare e da vedere ce ne sono davvero tante in entrambe. Il capoluogo catalano è famoso per la Sagrada Familia e per i suggestivi edifici modernisti progettati da Antoni Gaudí come Casa Battlò e Casa Milà.

Fiore all’occhiello di Valencia, invece, è la Città delle Arti e delle Scienze (CAC), una zona caratterizzata da modernissimi palazzi con forme futuristiche dedicati alle arti e al sapere scientifico.

Le isole della Spagna

La Spagna ha molto da offrire anche allontanandosi dalla penisola iberica. Nel Mar Mediterraneo ci sono infatti le isole Baleari. Maiorca e Minorca, famose per le perle, offrono spiagge selvagge e paesaggi struggenti. Ibiza e Formentera, invece, più vivaci, sono adatte per i più giovani.

Dall’altro lato, nell’Oceano Atlantico, troviamo le Canarie. Le “isole dell’eterna primavera” sono una diversa dall’altra. Qui è un po’ difficile fare il bagno perché l’acqua dell’Oceano è fredda anche in pieno agosto, ma le cose da vedere sono davvero tante. Ecco ad esempio le 5 cose da fare e da vedere a Tenerife. A Lanzarote si può passeggiare lungo i crateri dei vulcani mentre a Fuerteventura si trovano le dune del deserto e spiagge con curiosissimi sassi a forma di pop-corn.

Grecia

Davvero ampia la scelta per chi vuole puntare sulla Grecia. Settembre è il momento perfetto per godersi Mykonos, “la regina del divertimento”, che in piena estate viene presa d’assalto da migliaia di giovani. In questo periodo è quindi possibile godersi le sue spiagge incontaminate e vagare tranquillamente nei piccoli paesi dalle tipiche caratteristiche cicladiche.

Senza alcun dubbio, gli appassionati di storia possono scegliere invece Creta o Rodi.

Concludiamo la nostra carrellata delle mete estere ideali a settembre citando Karpathos, isola del Dodecaneso, ancora poco nota a livello turistico. Proprio per questo motivo qui si può vivere immersi in una natura selvaggia, visitare villaggi intatti e toccare con mano tradizioni locali ancora vive.

Ecco dunque quali sono le mete perfette per le vacanze di settembre dove trovare mare turchese e sole ancora splendente.