Le unghie e i capelli saranno in grande evidenza in questo inverno 2021. Semplicemente perché saremo più in giro del solito a tutte le ore del giorno, con un solo desiderio: dimenticare il lockdown. Stringeremo più mani che mai e staremo ore al ristorante. E, dunque, proprio le mani saranno il nostro biglietto da visita come non mai. Ecco la nuova tendenza unghie per l’inverno che ci renderà uniche, con i consigli degli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa.

Classiche ma non troppo

Le unghie classiche in colori sobrie ed eleganti potranno essere di un solo colore, se seguiremo la tendenza 2021/22: burgundy, vale a dire una via di mezzo tra bordeaux e cioccolato. Ma soprattutto se si avrà l’ardire di seguire la nuova tendenza smalto che spopola soprattutto per il semipermanente, vale a dire la finitura opaca, mat. Si tratta di un trend decisamente ancora poco visto in Italia, ma basta fare un giro in Europa per capire che non se ne andrà tanto presto. Gli altri colori da provare sono il rosa tea, il grigio perla e mastice, il verde muschio, il lilla e il viola, ma anche il giallo senape. Tengono bene anche il fucsia, il rosso scuro, il nude e ovviamente il nero.

Ecco la nuova tendenza unghie per l’inverno che ci renderà uniche

Si tratta di una tendenza che si abbina a quella che già spopola delle dita iper-decorate, appena vista addosso alla cantante Billie Eilish al Met Gala Party. Gli anelli del momento devono essere sottilissimi cerchi d’argento o di piccoli brillanti. E si portano con più braccialetti sottilissimi anche loro, a ingentilire le braccia. Ovviamente niente orologi o collier, quando si dà tanto risalto a mani e unghie.

Le unghie iperdecorate

Le unghie iperdecorate, tutte quante e non solo una, sono la nuova tendenza che spopola soprattutto tra le giovanissime. Per averle completamente dipinte, anche con disegni multicolori e sofisticati, non serve un corso di pittura. Non servono neanche ore di sedute dalla nail artist. Bastano un computer per scegliere il decoro preferito e una stampante che lascia tutti a bocca aperta e non serve la carta. Fra le tendenze décor ci sono anche le scritte. Posizioniamo le lettere una a una o a coppia sulle unghie, possiamo trasformare i nostri gesti in uno slogan dinamico. Le parole più utilizzate sono oltre a” love”, “life” e “freedom”.