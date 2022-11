Servono menta e cioccolato per realizzare due dolci diversi ma entrambi squisiti

Unire menta e cioccolato in cucina è ormai usuale, tuttavia qualcuno conserva qualche riserva. Questo per il contrasto che esiste tra i due alimenti. Uno fresco e leggero e l’altro dolce e intenso. In questo caso il cioccolato renderà più golosa la ricetta e la menta conferirà un fresco profumo.

Preparare un dolce significa creare un equilibrio di sapore unendo i vari ingredienti e servono menta e cioccolato per realizzare due ricette dolci particolarmente gustose. Due dolci completamente diversi che sapranno accontentare anche i più esigenti.

Cubetti di cioccolato alla menta

Piccoli ma dal gusto potente, i cubetti di cioccolato alla menta sono perfetti da servire in ogni occasione. Per realizzare circa 25 cubetti ci occorrono questi ingredienti:

500 g di cioccolato fondente;

400 ml di latte condensato;

80 g di burro;

3 cucchiai di miele;

2 cucchiai di liquore alla menta.

Procedimento

Bisogna innanzitutto tritare grossolanamente il cioccolato e versarlo in una ciotola. Unire il burro a tocchetti, il miele e il latte condensato. Mescolare bene tutti gli ingredienti. Versare il composto in una casseruola e cuocere a bagnomaria, a fuoco medio e senza portare ad ebollizione. Cuocere finchè non si otterrà una crema densa. Togliere la casseruola dal fuoco e aggiungere il liquore alla menta. Continuare a mescolare finchè la crema non inizia ad addensarsi.

Imburrare uno stampo a cassetta, foderarlo con carta forno e versarvi la crema al cioccolato. In seguito, livellare con una spatola. Lasciare in frigorifero per circa 3 ore fino a completa solidificazione. Trascorso il tempo indicato, capovolgere il dolce su un piatto, tagliarlo in 25 cubetti e servire.

Servono menta e cioccolato per realizzare due dolci diversi ma altrettanto buoni

Come abbiamo detto con questa combinazione di ingredienti possiamo realizzare molteplici ricette. Abbiamo visto in precedenza come è possibile realizzare piccoli e sfiziosi dolcetti gusto menta e cioccolato. Ora passiamo a un dolce più importante da posizionare al centro della nostra tavola. Parliamo della torta alla menta con cioccolato.

Per realizzare una torta per circa 10 persone ci occorrono i seguenti ingredienti:

120 g di sciroppo alla menta;

150 g di cioccolato;

3 uova;

1 pizzico di sale;

100 g di zucchero;

200 g di farina;

125 g di yogurt magro;

100 g di olio di girasole;

1 bustina di lievito per dolci;

80 g di panna fresca.

Procedimento

Bisogna prima di tutto montare a neve in una terrina gli albumi con il sale. Una volta fatta questa operazione metterli da parte.

Prendere un’altra terrina e lavorare i tuorli con lo zucchero fino a ottenere una consistenza densa. In seguito unire al composto lo yogurt, l’olio, la farina e il lievito. Continuare a utilizzare lo sbattitore fino a ottenere un composto omogeneo.

A questo punto incorporare gli albumi montati. Mescolare tutto. Rivestire una tortiera con carta da forno. Versare il composto e far cuocere a 180°C in forno statico per circa 40 minuti.

Controllare costantemente la cottura superati i 20 minuti. Mentre la torta una volta sfornata si raffredda si procede con la preparazione della glassa. Si scalda la panna e si versa in una terrina piena di cioccolato tritato. Mescolare energicamente con la frusta il tutto. Arrivati a questo punto spalmare la glassa sulla torta. Infine, riporre la torta in frigorifero per circa 30 minuti.