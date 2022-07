La culinaria mondiale è uno degli aspetti culturali più interessanti. Ogni Paese possiede le proprie ricette tipiche, che cercano di trarre il massimo dagli ingredienti disponibili su un territorio.

La bellezza di vivere in un mondo globalizzato, sta nel godere di questo sapere e gustare ricette che vengono da luoghi lontani.

Oggi vogliamo parlare di un piatto tipico del Sudamerica, che però negli ultimi 5 anni ha conosciuto un grande successo. Noto solo ai viaggiatori più curiosi prima, ora è presente nei menù dei migliori ristoranti e sta facendo innamorare migliaia di clienti.

Piatto prelibato, ma anche molto semplice, vedremo perché servono meno di 10 minuti per preparare questo piatto di pesce.

I migliori prodotti freschi per un gusto unico

Il pesce crudo è una prelibatezza tipica di molti luoghi di mare. Dal Mediterraneo al Giappone, passando per le Hawaii e l’Islanda.

Oggi vogliamo andare in America Latina e parlare di un iconico piatto tipico della zona costiera del Perù. Stiamo parlando del ceviche, realizzato con diverse varietà di pesce e marinato con altri ingredienti freschissimi e locali.

Questo piatto è consumato in ogni angolo del Paese, ad ogni ora del giorno.

Se vogliamo cimentarci nella preparazione di questa specialità possiamo scegliere dei pesci simili allo sgombro o alla cernia. Il bello della ricetta è che si presta a modifiche e varianti, in base alla zona in cui ci troviamo.

Dopo aver sfilettato il pesce possiamo tagliarlo a cubetti, di medie dimensioni. Ora dovremo marinarlo, per dargli il classico gusto fresco ed estivo. La marinatura serve anche per intenerire il pesce e renderlo più morbido.

Servono meno di 10 minuti per preparare questo piatto di pesce crudo che ha conquistato gli chef

In un contenitore possiamo preparare un composto di succo di lime, olio EVO, prezzemolo o coriandolo tritato e peperoncino. Mescoliamo e immergiamo il nostro pesce.

Su un tagliere possiamo iniziare a tagliuzzare la cipolla e i peperoni, che andranno a condire il nostro piatto.

In un piatto piano possiamo disporre il nostro pesce e amalgamarlo con le verdure. A questo punto possiamo guarnire con dei pop corn, secondo la tradizione peruviana.

Ricordiamo che è fondamentale usare sempre pesce abbattuto in modo da evitare rischi per la salute.

In meno di 10 minuti avremo preparato un piatto prelibato e nutriente, degno dei migliori chef stellati. Potremo servirlo come secondo o come antipasto, ma anche come finger food per un fresco aperitivo estivo.

Lettura consigliata

