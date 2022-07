Chi di noi ama il mare e i bagni estivi, sa bene come il nostro Mar Mediterraneo sia un luogo unico al Mondo. Con un litorale vastissimo e frastagliato, ci offre spiagge e acque perfette per tutti i gusti.

Dai fondali sabbiosi, perfetti per le famiglie ed i bambini, sino a quelli rocciosi, prediletti dagli amanti dello snorkeling.

Oggi vogliamo proprio parlare di una splendida spiaggia che, però, è ancora meno nota e che ha fatto innamorare chi la ha vista.

Ecco perché con sabbia di talco e acque trasparenti questa spiaggia francese è una gemma nascosta a poche ore dall’Italia.

Una baia intima e protetta dai venti

Chi conosce e ama la Costa Azzurra sa bene come questo litorale possieda spiagge incredibili, con sabbia finissima e fondali ricchi di vita. Possiamo citare la spiaggia d’argento di Porquerolles oppure la Pampelonne di Saint Tropez, che con il loro brillio fanno innamorare chiunque.

Queste spiagge, che abbiamo citato, sono però molto turistiche e rischiamo di trovarle affollate. Per questo se amiamo la pace e la tranquillità dovremo prediligere altre destinazioni, ancora non scoperte dal turismo di massa.

Potremo citare le cale nascoste e difficili da raggiungere dei Calanques oppure quelle delle isolette al largo di Cannes. Oggi vogliamo però parlare di un’isola relativamente economica e semplice da raggiungere, perfetta per trascorrere una giornata di relax.

Sembra incredibile, eppure a 2 passi da Marsiglia c’è una piccola baia perfetta per un bagno rilassante, lontana dalla rumorosa folla. Stiamo parlando della Plage du Frioul, che si trova sull’omonima isola al largo della città portuale.

Sabbia di talco e acque trasparenti in questa spiaggia gioiello ancora lontano dalle rotte turistiche

Basta prendere una navetta dal Vecchio Porto e in 10 minuti raggiungeremo quest’isola incontaminata lontano dal caos della grande città.

10 minuti sono pochi, eppure questo basta a rendere la spiaggia una meta esclusiva per pochi curiosi avventurieri.

La spiaggia si trova nel cuore di una baia rocciosa, da cui possiamo ammirare la terraferma e il Castello d’If. La superficie brulla e bianca dell’isola di ricordano le scogliere calcaree di Milos e la Scala dei Turchi, ma anche un paesaggio lunare.

Grazie al fondale, che scende gradualmente, potremo nuotare al largo osservando i pesci ed anche i bambini si divertiranno. La sabbia di questa cala è incredibilmente sottile e bianca. La consistenza fine ed il colore ricordano quelli del talco, a cui si aggiunge un tocco glitterato.

Lettura consigliata

