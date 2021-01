Il giorno di Natale Netflix ha fatto un bellissimo regalo ai propri utenti, ovvero la serie TV “Bridgerton”. Questa serie è il primo prodotto nato dalla collaborazione tra Shondaland e Netflix. La serie è l’adattamento sul piccolo schermo della serie di romanzi storici di Julia Quinn che si intitola “La saga dei Bridgerton”. In poco tempo la prima stagione ha raggiunto un successo straordinario lasciando i telespettatori a bocca aperta con tantissime domande, cui saranno forse date le risposte nella seconda stagione.

La serie TV segue le vicende di una giovane donna, Daphne Bridgerton, e del suo debutto nella società inglese del 1800. Racconta la sua emancipazione, la ricerca dell’amore vero e non imposto dalla famiglia, il cambio di regole e ovviamente il gossip che gira attorno alle famiglie dell’alta borghesia inglese, raccontato da una figura segreta tramite il proprio giornale.

Questa serie TV è stato il prodotto più visto durante il periodo natalizio. Per sapere come proseguirà la storia di Daphne Bridgerton bisognerà attendere una seconda stagione. Nel mentre però ci sono altre serie TV da non perdere.

Ecco alcune serie TV come Bridgerton assolutamente da vedere

Impossibile non inserire al primo posto delle serie TV simili a “Bridgerton” la super amata e discussa “The Crown”, giunta alla quarta stagione. Questa serie racconta il regno della Regina Elisabetta, per poi arrivare nella quarta stagione alla figura di Lady Diana.

“Reign”

Altra serie TV assolutamente in tema è “Reign”, da poco disponibile su Netflix. Brillante serie in costume che narra l’ascesa al potere di Maria, la regina di Scozia, in una corte segnata da scandali politici, sessuali e giochi di potere al femminile.

“Versailles”

Dagli scandali inglesi si passa a quelli francesi con la serie TV “Versailles”. Il re di Francia Luigi XIV commissiona uno straordinario palazzo che diventa il palcoscenico per intrighi amorosi e scontri politici. Una serie TV come Bridgerton assolutamente da vedere, mentre si attende la seconda stagione.

Approfondimento

