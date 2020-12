Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Netflix offre la possibilità ai propri utenti di guardare tantissimi film sulla propria piattaforma. Esistono tre abbonamenti e questi prevedono dei costi fissi mensili e un tot di account che possono essere collegati contemporaneamente. Ovviamente è possibile muoversi all’interno di questi tre abbonamenti rimuovendo o aggiungendo account. Ma come rimuovere o aggiungere un account su Netflix?

Il piano abbonamenti del colosso dello streaming

Quindi il piano abbonamenti si divide in 3: Base, standard e Premium. Quello Base costa 7,99 € al mese e permette la visione Netflix su un solo schermo alla volta con una definizione non ottima. Il piano Standard invece permette la visione Netflix su due schermi contemporaneamente in full HD a 11,99 €. Il piano premium invece permette di guardare Netflix su 4 schermi alla volta in contemporanea sia in full HD sia in ultra HD, che sarebbe il famoso 4K, a 15,99 € al mese. La qualità video dipende sia dalla propria connessione internet sia dal dispositivo da cui si sta guardando il film.

Come rimuovere o aggiungere un account su Netflix

Abbiamo appena visto i 3 abbonamenti Netflix, ora capiamo come passare da uno all’altro. La prima cosa da fare è andare o sull’app del gigante dello streaming oppure sul sito online. Andare poi sul menù e cliccare la voce “account”. Ora si dovrebbe aprire una pagina con i dati di fatturazione e l’account. Scorrendo verso il basso vi sarà la voce “informazioni su piano”, e ora cliccare su “modifica piano”. Una spunta blu sarà presente sul piano da voi scelto, ma cliccando sul nuovo che si preferisce e cliccando “continua”, automaticamente si passerà al nuovo piano. Poi per mail arriverà la conferma da parte di Netflix.

Una volta scelto il piano, questo non sarà per sempre. Perché sarà possibile modificarlo ogni volta che se ne ha voglia.

