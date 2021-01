I denti si lavano mattina e sera, chi può farlo anche dopo pranzo. Ma quanto dentifricio va messo sullo spazzolino? Qual è la giusta dose da usare? Se uno ne mette troppo poco i denti non si lavano bene, se uno ne mette troppo invece rischia semplicemente di sprecarlo e di consumarlo più velocemente del previsto. Ecco perché le setole dello spazzolino sono colorate: riguarda il dentifricio.

Il tubetto del dentifricio

Il tubetto del dentifricio può essere di varie misure. Quello che però è importante analizzare è il foro da cui esce il prodotto. Infatti molte aziende hanno realizzato il foro molto grande, in questo modo quando una persona si lava i denti userà più dentifricio. Più prodotto uno usa, prima finisce, prima se ne compra uno nuovo. Ma, come già sopra accennato, esiste una semplice dose sufficiente di dentifricio da usare sullo spazzolino per denti sani e perfetti. Ed è facile capire qual è, basta seguire le setole dello spazzolino.

Lo spazzolino manuale ed elettrico

Ovviamente capire la dose giusta cambia a seconda dello spazzolino che si ha in casa. Anche se il modo di procedere e analizzare le cose è lo stesso. Infatti è possibile notare che gli spazzolini hanno le setole di vari colori. I colori non sono affatto casuali, ma indicano una cosa precisa.

Ad esempio le setole che sono posizionate al centro hanno un colore che solitamente può essere bianco o blu. Mentre le setole esterne hanno un altro colore. Questo perché per avere dei denti sani, belli, perfetti e bianchi, basta semplicemente mettere il prodotto solo sulle setole colorate al centro. Quella è la giusta dose di dentifricio da usare.

Stessa cosa vale per quello elettrico che solitamente ha le setole tonde. Quelle al centro sono solitamente di un unico colore. Ecco perché le setole dello spazzolino sono colorate. Riguarda il dentifricio e la giusta quantità da usare per non sprecarlo inutilmente.

Approfondimento

