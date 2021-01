Tra gli hobby vecchio stile, ecco perché i lavori a maglia e all’uncinetto fanno bene alla salute. Inoltre, e tra l’altro, c’è da dire che quella del lavoro a maglia non è di certo una passione solo e tipicamente al femminile. Anche tanti uomini, infatti, adorano i ferri e l’uncinetto al punto che molti di questi, sui social network, sono delle vere e proprie star del web nel pubblicare le proprie creazioni.

Ecco perché i lavori a maglia e all’uncinetto fanno bene alla salute

Nel dettaglio, e prima di tutto, il lavoro a maglia è una straordinaria attività contro l’ansia e contro lo stress. Così come chi lavora con i ferri può abbassare il rischio di artrosi alle mani. E si può avvantaggiare a livello psichico pure di un innalzamento della propria autostima.

Non a caso, quello del lavoro a maglia è un hobby che, per i suoi benefici terapeutici, attrae costantemente l’interesse dei ricercatori attraverso studi medici e scientifici.

Per esempio, in Canada, i ricercatori della The University of British Columbia di Vancouver hanno rilevato come i lavori a maglia e all’uncinetto siano addirittura talmente incisivi da combattere l’anoressia e i disturbi alimentari. In quanto questo hobby, che è spesso visto come vintage, nell’era della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale, in realtà, allontana nelle persone le paure e le insicurezze.

I gruppi di lavoro spopolano sui social network

Lavorare a maglia, inoltre, migliora nelle persone pure la capacità di socializzazione. Basti pensare che su social network, come Facebook, spopolano i cosiddetti gruppi di lavoro all’uncinetto.

Si tratta, nello specifico, di persone che da un lato coltivano il proprio hobby. E che, dall’altro, con le proprie creazioni di gruppo, portano avanti importanti progetti solidali. Quelli che, per esempio, prevedono la donazione dei lavori fatti a maglia agli ospedali, a enti, ad associazioni e a strutture che sono impegnate a vario titolo nel sociale.