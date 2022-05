Mosche e zanzare sono i due eterni fastidi di casa. Le mosche sono già presenti, ma le zanzare si stanno preparando. A breve cominceremo ad avere la loro compagnia. Meglio allora cercare una soluzione, possibilmente naturale, per allontanarle. Le piante in questo sono molto utili, grazie ai loro profumi repellenti. Ve ne sono alcune che allontanano le mosche ed altre le zanzare. La cosa migliore sarebbe trovare delle piante che risultano sgradite allo stesso tempo a mosche e zanzare. Come si dice, si prenderanno così “due piccioni con una fava”.

Intanto, anche le formiche entrano in casa e per queste ci sono delle soluzioni alternative. Finestre e porte potrebbero essere il loro punto d’ingresso. Ma anche qualche crepa nel muro. La cosa migliore sarebbe di trattare questi punti con dello spray disinfettante. Vanno bene quelli che si utilizzano per le pulizie domestiche. La cosa importante è di impedire che avvertano gli odori della casa. In questo modo si allontaneranno dalla nostra abitazione. Non bisogna dimenticare di eliminare anche le piccole tracce di cibo per casa. Eliminate le tracce degli odori, le sostituiamo con degli altri che le formiche non sopportano. Potremmo così mettere dei sacchetti con chiodi di garofano e cannella. Oltre a coprire la presenza di eventuali odori di cibo, le farebbero tornare indietro.

Senza zanzariere o repellenti scacceremo mosche e zanzare con 3 piante aromatiche che profumeranno anche l’aria di fresco

Per quanto riguarda zanzare e mosche, trattandosi di volatili, la strategia cambia. Scegliamo però anche per queste alcune piante aromatiche che permettono di tenerle lontane. Ce ne sono alcune che risultano sgradite a questi insetti volatili. Lavanda, basilico e citronella sono un vero successo per allontanare mosche e zanzare. In molte case mancano le zanzariere a porte e finestre. Allora, senza zanzariere o repellenti scacceremo mosche e zanzare proprio con queste piante dal fresco profumo.

La lavanda si può trovare facilmente in primavera nei negozi di fiori e piante. Si tratta di una pianta da esterno o da giardino. Non può restare chiusa dentro casa, ma potrebbe incorniciare i davanzali delle finestre. Anche in terrazzo e sui balconi regalerà il suo colore violetto e il suo profumo fresco. Un odore veramente poco gradito a zanzare e mosche.

Una pianta al posto degli spray repellenti

Accanto alla lavanda, perché non sistemare del basilico, anch’esso con il suo odore caratteristico. Infine, la citronella, con il suo profumo discreto, ma gradevole quando cala il sole. Questa pianta possiede il grosso vantaggio di poter sostituire spray e repellenti chimici. Basterebbe preparare una tisana con le sue foglie strette e lunghe perché le zanzare ci lascino in pace durante la notte. Inoltre, sembra che concili anche il sonno. Ecco allora tre piante che profumano di fresco, molto utili per allontanare mosche e zanzare da casa.

