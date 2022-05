Le giornate sono sempre più calde e l’idea di accendere forno e fornelli non ci attira molto. Se pensiamo ai dolci di casa, immaginiamo golose torte di mele oppure crostate, ma con la bella stagione le nostre preferenze possono cambiare. Tra i dolci della tradizione più apprezzati c’è senza ombra di dubbio il tiramisù. Questo dessert fresco e golosissimo ha origine al Nord, ma la sua bontà ha presto conquistato i cuori di tutti. La ricetta tradizionale parla chiaro: mascarpone e caffè sono i due capisaldi di questa ricetta. Ciononostante, negli anni molti hanno elaborato ricette diverse. Chi di noi non ha mai proposto una propria e personalissima variante del tiramisù? Per realizzare un tiramisù a regola d’arte basta davvero poco e, se vogliamo realizzarlo in versione estiva, oggi abbiamo un’idea semplice e veloce da proporre.

Ingredienti

500 g di biscotti savoiardi;

1 kg di fragole;

succo e scorza di un limone non trattato;

6 cucchiai rasi di zucchero;

250 ml di panna liquida;

5 tuorli;

1 l di latte;

5 cucchiai rasi di farina;

60 ml di limoncello.

Il tiramisù dell’estate si prepara senza mascarpone e caffè ma con fragole e limone per un dolce fresco che tutti ameranno

Laviamo le fragole con delicatezza, dopodiché rimuoviamo il picciolo e tagliamo il frutto a pezzetti. Condiamole con il succo di limone, un cucchiaio di zucchero e il limoncello e lasciamole riposare nel frigorifero. Prepariamo la crema lavorando i tuorli per qualche minuto con lo zucchero rimasto usando uno sbattitore elettrico. Quando saranno ben spumosi, uniamo la farina setacciata poco alla volta e infine il latte a filo.

Ricaviamo un paio di scorze di limone e mettiamole insieme alla crema in un tegame. Mescoliamo continuamente la crema a fuoco moderato fino a farla addensare leggermente. Nel momento in cui inizia a sobbollire, spegniamo la fiamma e lasciamo raffreddare. Montiamo a neve la panna liquida fredda. Rimuoviamo le scorze di limone e, non appena la crema si sarà raffreddata, incorporiamo delicatamente e con movimenti circolari la panna. A questo punto potremo comporre il tiramisù.

Scoliamo le fragole dal liquido e teniamolo da parte per inzuppare i savoiardi. Copriamo il fondo della pirofila con uno strato di crema. Inzuppiamo i savoiardi e disponiamoli uno accanto all’altro. Versiamo sopra metà della crema e delle fragole a pezzetti. Ripetiamo il procedimento in modo da realizzare due strati, terminiamo con la crema e le ultime fragole e riponiamo il dolce nel frigorifero.

Consigli

Per realizzare un buon tiramisù non sono necessari gli ingredienti tradizionali a tutti i costi. Infatti, il tiramisù dell’estate si prepara senza mascarpone e non deluderà nessuno. Con questa ricetta otterremo un dolce fresco e dal sapore fruttato. Consigliamo di consumare il dessert dopo averlo lasciato riposare per circa 4 ore. In questo modo, i biscotti cattureranno tutto il sapore della bagna e della ricca crema. Non conserviamo questo dolce per più di due giorni, perché perderebbe sapore e freschezza. Infine, possiamo guarnire il tiramisù dell’estate con qualche fogliolina di menta per esaltarne al meglio il gusto.

Approfondimento

Non solo savoiardi e mascarpone, c’è un altro ingrediente che rende questo goloso tiramisù senza uova l’irresistibile novità che sta spopolando