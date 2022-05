In primavera la natura si risveglia e con essa anche le formiche. Ce le troviamo in questo periodo persino in casa. Se non facessimo attenzione, comincerebbero a entrare in tutti gli angoli, soprattutto quelli più appetitosi. Sono degli insetti che non lavorano per loro stessi singolarmente, ma per il gruppo. Così, vanno a caccia di quegli alimenti che possono sfamarli. Le sostanze zuccherine sono al primo posto, ma anche alimenti che contengono proteine, come piccoli pezzetti di carne. Starà a noi pulire correttamente il piano cottura e la zona del tavolo da cucina. Aiuterà sicuramente a tenerle lontane.

Non avranno così motivo di entrare in casa se non, forse, in caso di siccità per cercare dell’acqua. Nemmeno potranno arrampicarsi sulla dispensa con questo sistema delle nostre nonne. Tuttavia, non dobbiamo pensare che le formiche abitino nei muri delle nostre case. Questi organizzatissimi insetti si trovano nelle loro vicinanze, come il giardino. E le formiche scapperanno via da casa e dal giardino solo a certe condizioni.

Come si muovono le formiche

Intanto le formiche sono anche una curiosità scientifica. Gli scienziati sanno che queste non hanno naso. Si chiedono allora come facciano a percepire gli odori. Ebbene, sembra che siano proprio le antenne abbastanza lunghe da funzionare come recettori. Avvertono così gli odori da lontano e nello stesso tempo seguono le tracce delle formiche che le precedono. Ogni formica infatti lascia una traccia odorosa mentre si sposta. In questo modo, tutti possono raggiungere del cibo seguendo semplicemente la traccia lasciata dalla compagna passata prima. Per allontanare le formiche da casa, quindi, basterebbe eliminare queste tracce.

Le formiche scapperanno via da casa e dal giardino al solo odore di questo efficacissimo rimedio naturale efficace anche contro i bruchi

I nostri piccoli insetti neri abitano tutti insieme nei formicai. Questi naturalmente si trovano fuori di casa, lì dove c’è un terreno. Molto probabilmente nell’orto o nel giardino. Qui, rimuovono la terra e la ripuliscono portando a galla piccole pietre, che assorbono l’anidride carbonica. Creano gallerie interne al terreno che, in qualche modo, lo rendono più fertile. Sono amiche degli afidi che fanno appassire le rose, perché le formiche combattono le coccinelle, ghiotte di afidi. Gli afidi regalano loro, per la protezione ricevuta, le sostanze zuccherine che producono.

Un rimedio naturale contro le formiche

Se volessimo allontanare le formiche, potremmo ricorrere alle foglie di pomodoro. Le formiche non ne sopportano l’odore. I getti laterali della pianta vanno tolti, affinché produca più pomodori. Invece che gettarli, prendiamo le foglie. Le mettiamo in acqua a 100 gradi e le lasciamo in infusione per un’ora. Una volta raffreddata l’acqua, ne cospargiamo i punti del giardino dove vogliamo che non vadano le formiche. Nell’orto è utile il macerato di foglie di pomodoro anche contro i bruchi. Un sistema efficace e valido anche per casa. Basta una spugnetta con poco liquido, oppure qualche foglia di pomodoro, da mettere nei punti strategici. Attenzione però a bambini e animali.

Approfondimento

