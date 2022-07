Senza rinunciare al dessert e per non mangiare il solito gelato questa idea squisita e alternativa che unisce il peccato di gola alla salute della frutta

Scene di ordinaria normalità in questi primi caldissimi giorni di luglio: ritrovarsi al supermercato col vascone che dovrebbe contenere i ghiaccioli clamorosamente vuoto. E, per assurdo, è già capitato più di una volta di ritrovarci personalmente a dover fare il giro dei supermercati, alla ricerca dei pezzetti di ghiaccio colorati. Per non parlare delle lunghe file davanti alle gelaterie, con gli italiani che cercano in tutti i modi di colmare il disagio di questo caldo così fastidioso. Riesce difficile persino pensare di mangiare qualcosa, se non anguria, melone e gelato.

Capita spesso di avere qualche amico col quale condividere l’arsura estiva, magari sul poggiolo o in giardino. È piacevole servire un buon gelato, o una torta gelato e persino una macedonia col gelato. Ma se volessimo offrire qualcosa di diverso? Ecco, allora l’idea della nostra Redazione, con un dessert fresco e alternativo.

La coppa che sorprende

Senza rinunciare al dessert e per non mangiare il solito gelato, ecco un’alternativa che potrebbe deliziare il palato dei nostri ospiti. Melone grande protagonista assieme all’anguria di queste nostre serate estive. Mettiamo di avere un paio di amici a cena, quindi procuriamoci 2 o 3 meloni, non eccessivamente grandi.

Dividiamoli in 2 e asportiamo la parte centrale, ma lasciando il melone intero nella sua metà, senza tagliarlo a fette.

L’ideale sarebbe avere l’accessorio della gelateria per creare le palline della coppa o del cono e asportare dal melone la sua polpa.

A questo punto, una volta che avremo mantenuto il melone come fosse una coppetta, procuriamoci della frutta e del gelato a nostro piacimento e serviamo il nostro dessert agli amici. Magari con un sottovaso che contenga del ghiaccio e mantenga il tutto al fresco.

Ovviamente questa alternativa rappresenta un dessert rustico nell’estetica e piacevole nel contenuto. Poi, se volessimo aggiungere della vodka fruttata, non dovremmo fare altro che aggiungerla alla nostra frutta. Il nostro consiglio sarebbe quello di inserire in una terrina il melone e la frutta che abbiamo deciso di utilizzare, lasciandoli una mezz’oretta assieme al liquore, prima di servire.

