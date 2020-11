Croce e delizia del finale del pranzo al ristorante: il profiterole. Se poi è fatto in casa, il rischio è pure quello di fare il bis. Peccato che poi sia consigliabile tornare a casa a piedi per smaltire tutta la sua bontà. E le sue calorie. Allora oggi i nostri Esperti suggeriscono come preparare uno dei dolci più meravigliosi in versione light con poche calorie, circa 60 a fetta. In questa versione leggera utilizzeremo solo zucchero, yogurt magro e cacao. In più la panna montata per i bignè.

La ricetta per 15 bignè

Per fare una bella piramide di bignè, ne serviranno circa 15, con questi ingredienti:

15 bignè pronti;

110 grammi di panna da montare;

180 grammi di yogurt magro;

10 grammi di cacao in polvere;

3 cucchiaini di zucchero a velo

In sostanza, prepareremo un budino leggero, al posto della tradizionale crema di cioccolata, risparmiando parecchie calorie.

La preparazione molto semplice

Semplicissima e veloce la preparazione. Ecco come preparare uno dei dolci più meravigliosi in versione light con poche calorie:

rendiamo una terrina e amalgamiamo lo yogurt, il cacao e lo zucchero a velo, raggiungendo una crema densa, ma senza grumi;

lasciamo la nostra crema a riposo in frigorifero per 60/70 minuti;

nel frattempo, prendiamo le fruste elettriche e montiamo la panna montata, con la quale farciremo i bignè. Possiamo utilizzare quella vegetale più leggera, anche se leggermente meno saporita;

tiriamo fuori dal frigo la nostra crema al cioccolato e immergiamo i bignè uno alla volta, iniziando a disporli a piramide su di un vassoio;

una volta terminata la nostra creazione, spolveriamo il tutto con lo zucchero a velo, un ricciolo di panna montata e serviamo. Ogni porzione, formata da tre bignè, conterà circa 60/70 calorie.

