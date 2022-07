Il 13 luglio, intorno alle ore 20:37 italiane, il cielo ospiterà uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. Infatti, tra pochi giorni, avremo la possibilità di osservare ed ammirare il settimo plenilunio del 2022. Plenilunio che, come vedremo, sarà diverso rispetto a quelli precedenti e, per certi versi, lascerà un segno indelebile nella vita di molte persone.

Come è accaduto nel mese di giugno, anche la Luna piena di luglio sarà una Superluna”. Questo capita perché il nostro satellite naturale si troverà ad una distanza piuttosto “ravvicinata”, ossia a 357.263 chilometri rispetto alla Terra.

Conosciuta e venerata presso diverse tribù e popolazioni sparse in tutto il Mondo, questa Luna piena, cosiddetta “del Cervo”, quest’anno si troverà in Capricorno. Ciò garantirà, per molti segni zodiacali, un periodo di crescita e sviluppo, soprattutto negli aspetti più importanti della vita. In questo articolo scopriremo quali saranno i segni zodiacali più avvantaggiati dalla Superluna di luglio e cosa dovranno fare per sfruttare al meglio questo periodo fortunato.

In arrivo soldi e benessere in amore per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali grazie alla splendida Superluna di luglio

Il primo segno che sarà sicuramente baciato dalla fortuna, a partire dal 13 luglio, sarà lo Scorpione. Per quest’ultimo i primi mesi del 2022 sono stati abbastanza difficili, sia nel lavoro che nei rapporti familiari. Tuttavia, le cose potrebbero rimettersi subito in careggiata proprio grazie alla Superluna. Infatti, verso la metà del mese, potrebbero arrivare grosse opportunità in ambito professionale che fungeranno da trampolino di lancio per progetti futuri molto promettenti. In questo periodo il consiglio è di organizzare meeting, incontri di lavoro ed eventi, così da aumentare le chance di incontrare le persone giuste per fare il salto di qualità. Queste occasioni infonderanno tantissima positività che andrà ad impattare anche sulla famiglia e sul rapporto di coppia.

Oltre allo Scorpione un altro segno che brillerà per i suoi successi sarà il Toro. Per questo segno il mese di luglio è già iniziato benissimo e continuerà a regalare soddisfazioni anche nelle prossime settimane. L’avvento della Superluna garantirà maggiori guadagni soprattutto agli imprenditori, ai commercianti ed ai liberi professionisti. Tuttavia è nei sentimenti che l’influenza del satellite si farà sentire di più. Infatti, dal 13 luglio cesseranno tutte le incomprensioni ed i litigi saranno soltanto un brutto ricordo.

Infine, sono in arrivo soldi e benessere in amore anche per i nati sotto il segno dei Pesci. La Superluna influenzerà positivamente questo segno soprattutto nei soldi, che si possono tradurre in un aumento dei guadagni o in una vincita. Anche per quanto riguarda i rapporti interfamiliari, però, si dovrebbe respirare una certa tranquillità. Occhio, però, a non spendere troppo denaro nel gioco perché, quando si tenta troppo la sorte, questa potrebbe ritorcersi contro chi la sfida.

Lettura consigliata

Sarà una settimana scintillante e ricca di novità per questi 3 segni zodiacali baciati da Marte e Mercurio