Ecco come allontanare le cimici nella maniera più efficace da letto e balconi e gli insetti neri dalla cucina e dalle finestre

Per prevenire la presenza di parassiti in casa, è necessario capire che cosa provoca la loro presenza e perché si diffondono.

Una volta che ci siamo accertati della loro presenza, è indispensabile procedere a una disinfestazione.

Gli insetti depongono le uova in un ambiente della casa perché hanno trovato un posto che reputano adatto, quindi la seguente infestazione è del tutto naturale.

Procedere in maniera celere può risultare determinante.

Segnali e misure

Ci accorgiamo che il letto è popolato dalle cimici perché troviamo delle macchie causate dai loro escrementi, perché troviamo il guscio dopo che è avvenuta la muta oppure perché ci sono le uova.

Le uova vengono deposte in luoghi nascosti e non sono facili da trovare. Anche le punture sulla pelle e il sangue sulle lenzuola possono essere dei segnali.

Una infestazione nel letto è facilmente risolvibile, ma se coinvolge tutta la casa può essere un grosso problema.

Se vogliamo essere sicuri, possiamo rivolgerci a un professionista. Altrimenti possiamo utilizzare un pulitore a vapore. Se non lo abbiamo, possiamo acquistarlo perché è uno di quegli elettrodomestici che si possono usare in tanti modi differenti. In questo caso, il vapore saturo secco, avendo temperature molto elevate, è in grado di uccidere qualunque insetto o batterio. Quindi, ecco come allontanare le cimici dalla nostra camera nella maniera più efficace. Per essere accurati, dopo esserci occupati del materasso, procediamo con lo stesso trattamento per tappeti, infissi e battiscopa.

In seguito possiamo utilizzare fodere e coprimaterassi antiacari e anticimice, che non permettono agli insetti di arrivare ai tessuti.

Il pulitore a vapore è utile anche in balcone e, una volta effettuata la pulizia, possiamo utilizzare l’aglio che ha proprietà antibatteriche. Piantando un bulbo nei vasi, le cimici dovrebbero stare lontane.

Lo stesso risultato si può ottenere con menta, melaleuca e farina fossile.

Ecco come allontanare le cimici nella maniera più efficace da letto e balconi e gli insetti neri dalla cucina e dalle finestre

Gli insetti neri proliferano in ambienti umidi, quindi la loro presenza ci informa che in casa abbiamo un problema di muffa. In ambienti come bagno e cucina, in cui si crea molto vapore, è necessario utilizzare vernici antimuffa dopo aver lavato le superfici colpite con limone e olio di lavanda.

Gli insetti neri depongono le uova nella dispensa, quindi dopo averla svuotata e pulita con attenzione possiamo utilizzare oli essenziali per evitare che il problema si ripresenti.

Menta, citronella ed eucalipto svolgono perfettamente questo compito. Cerchiamo poi di conservare nel modo migliore il cibo e proteggiamo le confezioni già aperte, perché queste attirano gli insetti.

Altri luoghi dove gli animaletti trovano ambienti umidi necessari per la proliferazione sono le finestre, soprattutto nei seminterrati.

La pulizia, in questi casi, deve prevedere la rimozione di ogni elemento organico che potrebbe nutrirli e l’utilizzo del mastice per per sigillare e ridurre l’umidità.

Occorrerà poi deumidificare l’ambiente e, in ultima misura, se il problema sussiste ricorrere agli insetticidi.