Senza grassi e zuccheri, ecco una ricetta per un panettone fatto in casa che non fa ingrassare

Ci vogliono 40 minuti di cottura e 1 minuto di preparazione per avere un panettone leggero e dietetico che arricchirà le colazioni, i pranzi e le cene durante le festività. Questa è la ricetta da memorizzare

Fare il panettone in casa è un ottimo metodo per tenere sotto controllo le calorie. Possiamo evitare conservanti e additivi e divertirci con la preparazione attraverso cui mostrare le nostre abilità.

Consumare dolci che contengono zuccheri raffinati potrebbe creare numerosi problemi, zuccheri e grassi insieme potrebbero portare infiammazioni e mettere in difficoltà il nostro organismo. Le feste non sono il momento adatto per le rinunce, quindi, dovremmo trovare delle vie di mezzo. Preparare i nostri dolci con ingredienti genuini e poche calorie potrebbe essere la strada giusta da seguire.

Farina integrale, farina d’avena, e yogurt greco dovrebbe già far parte della nostra dieta quotidiana. La farina integrale apporta fibre, proteine, vitamine e acidi grassi, quella d’avena fa diminuire il colesterolo. Lo yogurt greco, poi, sarebbe una fonte importante di calcio e fosforo. Utilizzando questi ingredienti possiamo ottenere un ottimo dolce e completare il nostro regime dietetico con intelligenza.

Ingredienti ricchi di proprietà benefiche

Senza grassi e zuccheri, ecco una ricetta che potrebbe fare la differenza. Utilizziamo una ciotola per mischiare 100 grammi di albumi, 210 grammi di yogurt greco, mezza fialetta di aroma di mandorle, 35 grammi di stevia e della buccia d’arancia grattugiata. Mescoliamo grazie a una frusta a mano e aggiungiamo 170 grammi di lievito integrale e 100 grammi di farina d’avena. Aggiungiamo anche 50 grammi di frutta candita.

Mettiamo il composto in una forma per il panettone, aggiungiamo 20 grammi di mandorle tagliate fini e inforniamo. Facciamo cuocere per 40 minuti a 180°C nel forno preriscaldato. Facciamolo raffreddare del tutto prima di assaggiarlo.

Oltre ad aver evitato grassi e zuccheri avremmo rinunciato anche a lieviti e lievitazione ottenendo una torta simile al panettone con un ottimo gusto e pochissime calorie.

Senza grassi e zuccheri, ecco una ricetta con stevia, frutta candita e l’aggiunta di cioccolato

Ingredienti come stevia e frutta candita possono darci diverse proprietà alimentari. Dolcificante naturale, la stevia ci permette di rinunciare agli zuccheri raffinati che il nostro organismo mal sopporta. Ha proprietà diuretiche, ipoglicemizzanti e ipotensive. La frutta candita è ricca di fibre e ha concentrazioni moderate di glucosio. L’indice glicemico-insulinico di questa combinazione è molto bassa.

Possiamo preparare anche biscotti light con la frutta candita o essiccata utilizzando la stevia come dolcificante oppure divertirci con le scorze d’arancia candite e ricoperte di cioccolato.

Il cioccolato, invece, possiamo prepararlo in casa e aggiungerlo al panettone. Sciogliamo in una ciotola 100 grammi di burro di cacao e aggiungiamo 4 grammi di stevia e 20 grammi di cacao in polvere. Mescoliamo con la frusta e aggiungiamo mezza stecca di vaniglia. Raggiungiamo i 26°C e il cioccolato sarà pronto.

Possiamo metterlo nelle formine o arricchire il nostro panettone. Nessun eccesso calorico, la dieta sarà sotto controllo.