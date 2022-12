4 bellissime case di Babbo Natale in Italia da visitare con i bambini per sognare durante il weekend

Il Natale è ormai arrivato ed è, quindi, il momento di pensare alla letterina da fare a Babbo Natale. Prima della vigilia, però, potremo avere l’occasione di consegnargliela di persona. Infatti, in Italia ci sono tantissimi paesi che ospitano case di Babbo Natale per far sognare i più piccoli. Nell’articolo troveremo 4 delle più belle.

Con il Natale alle porte, i bambini sono sempre più elettrizzati all’idea della letterina per Babbo Natale. Dopo aver addobbato l’albero e appeso le decorazioni, non manca che aspettare la fatidica notte della Vigilia. Possiamo, però, già festeggiare incontrando il loro eroe in carne e ossa.

In Italia ci sono diverse città che organizzano bellissime iniziative per le famiglie. Soprattutto chi ha bambini più piccoli non potrà fare a meno di visitare questi villaggi. Ci sono tantissime attività e spettacoli per grandi e piccini in questi piccoli gioielli. Ecco 4 case di Babbo Natale da non perdersi con i bambini, per farli sognare durante le feste.

4 bellissime case di Babbo Natale in Italia da non perdersi

Il primo villaggio da non perdere assolutamente è quello di Govone, in provincia di Cuneo. Qui dal 16 novembre al 23 dicembre si festeggia il Natale con tantissime attività. Il famoso mercatino natalizio è stato uno dei candidati al Best European Christmas Market nel 2019. Ma il vero e proprio spettacolo si svolge all’interno del Magico Paese di Natale. Qui potremo incontrare Babbo Natale in persona nella sua casa.

Sul Garda tantissime iniziative dedicate al Natale

Anche il famoso parco divertimenti di Gardaland si veste per le feste. In occasione del periodo natalizio, il parco organizza la stagione Magic Winter, che inizia dai primi di dicembre fino a gennaio. Troveremo il Magico Villaggio di Babbo Natale. Questo è diviso in cinque zone tutte da scoprire con i più piccoli. Infine, potremo incontrare anche qui l’eroe di molti bambini, Babbo Natale.

Ci spostiamo a Riva del Garda, dove troviamo una delle 4 bellissime case di Babbo Natale in Italia. Infatti, dal 30 novembre al 31 dicembre la Rocca di Riva ospita la casa di Babbo Natale. Qui sarà anche possibile scrivergli una letterina e spedirgliela. Inoltre, nel laboratorio degli elfi sarà possibile fare attività e divertirsi a creare dei piccoli progetti. Infine, Santa Claus ci aspetterà nella sala principale. Potremmo scattare qualche foto con lui. Infine, non dimentichiamoci di assaggiare qualche delizia proprio dalla Cucina di Natalina.

Scriviamo la letterina a Babbo Natale grazie alla Casa Itinerante

A Bergamo, invece, potremmo trovare la Casa Itinerante Bergamasca di Babbo Natale. Infatti, ogni anno Babbo Natale cambia casa e quest’anno si troverà a Gandino. Anche qui sarà possibile scrivere una letterina, con l’aiuto degli elfi, a Babbo Natale. Non mancano i lavoretti natalizi, da fare in compagnia. Inoltre, nel giardino urbano all’interno ci saranno anche gli animali della Fattoria. Non dimentichiamoci di fare un salto anche al Museo dei Presepi, vicino alla dimora. Non possiamo davvero perderci queste iniziative, che renderanno i nostri bambini felici.