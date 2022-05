Negli ultimi anni si è cominciato a classificare i corpi secondo alcune forme, dalla pera alla mela, passando per il rettangolo. Senza farsi prendere dall’ossessione della forma del proprio corpo è evidente che non abbiamo tutte la medesima fisicità. Tra le body shape, utilizzando un inglesismo, più diffuse nel Bel Paese troviamo quella a pera. Le “donne pera” sono tendenzialmente caratterizzate da spalle strette, poco seno, ma fianchi larghi. Per riproporzionare la figura sarà necessario cercare di focalizzare l’attenzione sul punto vita e sulle spalle. In questo modo si riuscirà a riequilibrare il tutto rendendo più armonico il corpo. In molte vogliono apparire più magre senza sapere che bastano alcuni semplici trucchi di stile per assottigliare la figura.

Senza dover necessariamente dimagrire ecco cosa indossare per valorizzare il fisico a pera anche a 60 anni con i pantaloni e i vestiti adatti

Partendo sempre dal presupposto che ognuno debba indossare ciò che fa stare bene, ci sono alcuni consigli utili per valorizzare un fisico a pera. Per dare risalto alle spalle sono ottimi gli scolli, che le lasciano scoperte, ma anche le giacche con spalline anni ’80. Si tratta di capispalla, tornati di moda negli ultimi anni, che aiuteranno ad allargare otticamente le spalle. Inoltre, per dare risalto alla vita, saranno perfetti i pantaloni a vita alta o i pantaloni palazzo con chiusura in vita. Attenzione, invece, ai pantaloni a vita bassa o ai jeans a sigaretta, che metteranno in risalto proprio le zone che si vorrebbero camuffare. Anche alcune maglie con scollo a V tenderanno a ridurre otticamente la dimensione delle spalle.

Idee di outfit

Un look perfetto per una persona con fisico a pera potrebbe essere questo abbinamento. Sopra una maglia o una blusa crop top con spalle voluminose, mentre sotto dei pantaloni palazzo o jeans a vita alta. Per tutte quelle che preferiscono le gonne sarà possibile indossare una gonna di media lunghezza arricchita in vita con una cintura. Come scarpe, ottime le décolleté o le slingback, che permetteranno di slanciare la figura. In alternativa, si potranno indossare le sneakers che, però, non allungheranno le gambe. Si tratta di capi d’abbigliamento che si possono facilmente trovare sia nei negozi fast fashion che nelle boutique. Tuttavia, si consiglia di controllare nell’armadio, dove nella maggior parte dei casi sono già presenti.

Zara propone un crop top bianco con maniche in organza che mettono in risalto le spalle a circa 16 euro. Sempre di Zara ci sono alcuni top con spalle scoperte, a circa 30 euro, che potrebbero fare al caso delle donne con questa fisicità. Ottimi, poi, i blazer con spalle strutturate e, magari, con cintura in vita. Intrend propone blazer con cintura in vita sugli 80 euro. Per quanto riguarda i vestiti sarebbe preferibile evitare quelli che scendono dritti, meglio gli smanicati che si allargano nella parte inferiore. Quindi, senza dover necessariamente dimagrire ecco cosa indossare per valorizzarsi e stare bene con se stesse.

Approfondimento

