Stai cercando una ricetta deliziosa con la quale variare le polpette da cucinare? Ecco la proposta che potrebbe davvero cambiarti la giornata. Non le classiche polpette al tonno, ma nemmeno quelle alla carne. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Una ricetta di polpettine vegetariane, per cambiare dai soliti piatti e nello stesso tempo per presentare una versione più leggera che piacerà tantissimo anche ai tuoi bambini.

Una delle regine della cucina moderna

Sicuramente le polpette sono diventate delle vere e proprie regine della cucina moderna. Che siano da Street food o da Comfort food, poco importa. Sicuramente con le polpettine vai quasi sempre al sicuro, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. A maggior ragione se ti prepari per qualche festa, qualche compleanno od occasioni particolari con tante piccole bocche da sfamare. Vediamo la ricetta delle polpettine con patate e fagioli. Semplice, veloce, alternativa e clamorosamente gustosa e con le indicazioni per 6 persone. Altrettanto curiosa la proposta che ti facciamo invece per preparare più ricette con 1 solo trucchetto.

Senza carne e tonno ecco le polpettine leggere e vegetariane pronte in un attimo e da provare ancora

Per la nostra ricetta ci serviranno:

500 g di patate;

350 g di fagioli possibilmente cannellini, più morbidi e versatili;

aglio ed erba cipollina;

50 g di pane grattugiato e potrai usare eventualmente anche quello integrale o con farine speciali;

olio extravergine di oliva;

sale;

rosmarino.

Una ricetta semplice ma assolutamente piacevole e da provare

Senza carne e tonno ecco le polpettine leggere e vegetariane pronte in un attimo da leccarti i baffi e da preparare seguendo questi facilissimi passaggi. Niente olio da friggere, ma una cottura al forno, anche qui, più leggera e digeribile.

La prima operazione da fare è quella di lessare le patate, pelarle, schiacciarle possibilmente con lo schiacciapatate e metterle in una terrina.

Prendi i fagioli cannellini e frullali assieme alle spezie e alle erbe aromatiche che vorrai usare, regolando di sale e di olio a tuo piacere.

Unisci a questo punto i 2 preparati, amalgamando per bene e aggiungendo dell’olio, il pane grattugiato e formando un composto solido, ma nello stesso tempo morbido. Lascialo riposare in frigorifero per una mezz’oretta, anche senza coprirlo.

Prepara le polpettine, decidendo il diametro e inseriscile nella teglia del forno, rivestita dell’apposita carta. Puoi anche dare una leggera spennellata di olio, in modo da creare una crosticina croccante. Inforna per una ventina di minuti abbondanti a 180°, ricordandoti però di girare le polpettine nel forno.

Servi a tavola, magari unendo delle bruschette, delle patatine fritte, e perché no dei panzerotti, per un’occasione davvero deliziosa, che i commensali ricorderanno a lungo. Per non farti mancare proprio nulla, potresti preparare la torta più in del momento.