In “Se non vuoi rinunciare al dolce, prova il croccante alle mandorle. Una sfiziosa pausa di gusto pronta in 5 minuti” ti suggeriamo la ricetta di uno snack delizioso ed estremamente facile da preparare.

Utilizzate in svariati settori, dalla cucina alla cosmesi, le mandorle costituiscono un ottimo alleato per creare piatti dalla bontà unica. Ricche di proprietà nutrizionali e consigliate come antinfiammatorio naturale, le mandorle possono essere anche una sfiziosa pausa da gustare da soli o in compagnia. Di seguito, vi proponiamo la ricetta dei croccanti alle mandorle per sei persone. Scopriamo subito gli ingredienti.

Ingredienti

200 g di mandorle pelate;

250 g di zucchero;

Acqua, 1 cucchiaio;

Succo di limone, un cucchiaio.

Preparazione

Preparare il croccante alle mandorle è un gioco da ragazzi. Per prima cosa dovete mettere le mandorle pelata all’interno di una teglia da forno. Fatele tostare per due, tre minuti con il forno ad una temperatura di 180 gradi. Con l’aiuto di un mixer tritate in maniera grossolana le mandorle.

In un pentolino capiente versate acqua, zucchero e succo di limone. Fate sciogliere lo zucchero a fuoco lento stando attenti a mescolare bene e di continuo per non far bruciare lo zucchero. Quando la miscela assumerà un colore ambrato, spegnete e versate nel pentolino anche le mandorle. Mescolate bene ed infine versate il composto su di un foglio di carta forno e livellate bene aiutandovi con un cucchiaio.

Lasciate raffreddare ed infine tagliate la lastra d’impasto di mandorle a pezzetti. Lasciate raffreddare qualche minuto e prima che si solidifichi del tutto tagliatelo a barrette con un coltello affilato. In un batter d’occhio il croccante sarà pronto e potrete portarlo con voi in un sacchetto per alimenti. Pronto da gustare ad ogni evenienza.

