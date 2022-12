Senti la pancia come un pallone dopo i pranzi natalizi? Grazie a 2 bevande digestive staremo meglio

Abbiamo mangiato troppo e il nostro stomaco chiede pietà? Sentiamo la pancia gonfia ma non sappiamo come allontanare questa sensazione? Con 2 infusi così è più facile.

La prima parte delle feste è andata, e molti di noi hanno esagerato col cibo come al solito. Tra primi piatti, secondi, contorni, dolci, caffè e ammazzacaffè, il nostro stomaco ha affrontato ore difficili.

In queste ricorrenze estive, infatti, si effettuano spesso le classiche “maratone alimentari”, dei veri e propri tour de force per l’organismo. Mangiare tanto, infatti, può causare diversi problemi al nostro fisico.

Oltre ad appesantire e rendere più difficoltosa la digestione, mangiare troppo potrebbe creare tanti altri problemi. Ne risentirebbe il cuore, la memoria, la lucidità, oltre alle ovvie ripercussioni anche sul peso. E queste sono solo alcune delle conseguenze più comuni causate dall’eccesso di cibo.

Insomma, ecco perché dovremmo evitare di mangiare così tanto. Una volta fatto il danno, inoltre, capiterà sicuramente di sentirsi appesantiti e molto gonfi. Di seguito, quindi, sveleremo quali sono 2 tra le migliori tisane con estratti naturali, perfette per digerire e sentirsi subito meglio.

Senti la pancia come un pallone dopo i pranzi a Natale? Grazie a queste 2 tisane il gonfiore sparirà

La pancia gonfia potrebbe farci sentire parecchio a disagio con noi stessi. Dal punto di vista dell’abbigliamento, potremmo sfruttare alcuni splendidi outfit perfetti per nascondere la pancia gonfia.

Dall’altro lato, però, dovremmo capire come ridurre nel modo più veloce possibile questa fastidiosa sensazione di gonfiore.

Questi giorni trascorsi con amici e parenti, sfidandosi a carte o con giochi da tavolo divertentissimi, ci hanno visti tutti trascorrere ore e ore a mangiare.

2 rimedi naturali efficaci per sgonfiare la pancia

Chi soffre di dolori alla pancia a causa di un’anomala formazione di gas intestinali, dovrebbe provare l’infuso al cumino. Questo ingrediente naturale, infatti, favorisce la normale funzionalità dell’apparato digerente, e non solo.

Le sue funzioni carminative, infatti, aiuterebbero a eliminare i gas intestinali, e a sgonfiare naturalmente la pancia. Il cumino, inoltre, favorirebbe la riduzione anche di altri disturbi legati alla digestione, come eruttazione e tensioni alla pancia.

In più apporterebbe fibre alleate della salute intestinale. Insomma, per tutti questi benefici dovremmo iniziare sin da subito a provare l’infuso al cumino, buonissimo oltretutto.

L’anice, invece, oltre a trattare i classici disturbi legati alla digestione, aiuterebbe anche coi problemi di respirazione. Infatti ridurrebbe fastidi come indigestione, nausea e flatulenza, ma alcuni lo userebbero anche per trattare problemi come tosse e bronchite. Ecco perché, se senti la pancia come un pallone, dovresti provare l’infuso al cumino o all’anice.

Come si preparano gli infusi al cumino e all’anice

Per preparare questi infusi, dovremo innanzitutto portare a ebollizione l’acqua, all’interno di un pentolino. Dopodiché, in ogni tazza d’acqua, dovremo mettere in infusione 1 cucchiaino di semi di cumino, e lasciare in infusione per circa 10 minuti. Infine basterà filtrare la soluzione, e sarà finalmente pronta per noi.

Anche in questo caso, dopo aver portato ad ebollizione l’acqua, dovremo mettere in infusione 1 cucchiaio di semi di anice per tazza. Dopo aver filtrato il tutto, potremo gustare il nostro infuso, che sarà buonissimo sotto tutti i punti di vista.

L’infuso all’anice, così come quello al cumino, sgonfierà la pancia e avrà anche un ottimo odore e sapore.