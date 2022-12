Cosa fare in casa durante le feste di Natale? Ecco giochi da tavolo per tutti!

Cosa fare in casa durante le feste di Natale? E se dicessimo che grandi e piccini, anche insieme, possono divertirsi tanto oltre a giocare a tombola? Ecco giochi da tavolo per tutti quanti.

Cosa fare il giorno di Natale in casa di diverso, mentre aspettiamo con trepidazione l’arrivo di Santa Claus? Come trascorrere e rendere magici questi giorni dell’anno in famiglia? Sarebbe bello riuscire a coinvolgere tutti in qualche attività divertente e passare le giornate con spensieratezza.

Sono proprio queste le domande più gettonate del momento che le persone si pongono, tra donne e uomini, grandi e piccoli, insieme a quali giochi da tavolo si possono fare a Natale, i quali servono proprio a divertirsi e passare il tempo delle festività natalizie in compagnia della famiglia e degli amici.

Ecco cosa fare in casa durante le feste di Natale

Tra le varie attività da fare insieme ad altre persone, che sia il nostro partner, un famigliare o un amico, si può scegliere tra varie cose interessanti, tra cui: guardare film a tema, cantare, giocare, decorare, cucinare e organizzare dei momenti magici.

Ma tra le tante cose che si possono fare, giocare è una delle più belle, che proprio tutti preferiscono. Indossare dei vestiti a tema, per esempio di colore rosso, come la tradizione natalizia vuole, quel giorno, aiuterà a identificarsi con i festeggiamenti.

Giochi da tavolo alla portata di grandi e piccoli

La tombola è sicuramente il gioco più richiesto ma non è l’unico. “Uno” è il gioco per eccellenza che salva la vita durante tutte le tipologie di feste dell’anno, come anche qualsiasi gioco con le carte. Ma ne esistono così tanti di giochi da tavolo famosi che si possono fare anche come regalo di Natale.

La torre;

Cluedo;

Memory;

Scarabeo;

Mercante in fiera;

Il signore degli anelli;

Jumanji;

Nè si e nè no (un gioco innovativo di parole dove non si possono dire “si” e “no”);

di parole dove non si possono dire “si” e “no”); Taboo;

Trivial;

Nomi cose e città;

Risiko;

Indovina chi.

Sono tutti giochi di parole, di strategia o per passare il tempo, senza nessuna fatica di pensiero. Per bambini e per adulti, questi sono i giochi da tavolo di Natale più apprezzati dalle persone di tutte le età, sia maschi che femmine. Dunque, ecco cosa fare in casa durante le feste di Natale. In base al gioco da tavolo che si preferisce ci si può divertire un sacco e rendere magico le festività natalizie.