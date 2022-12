L’alloro è una pianta straordinaria dai mille benefici molto utile in cucina. Ma scopriamo perché sono in tanti a posizionare le foglie sopra i termosifoni e sotto il letto, dei geniali trucchetti della nonna che potrebbero farci risparmiare e non solo!

Sbalorditivo perché molti mettono le foglie di alloro fresco sul termosifone e sotto il letto

In pieno inverno è davvero difficile rinunciare ad avere una casa calda, soprattutto sotto le feste natalizie. In questo periodo dell’anno, oltre ad esserci freddo, siamo spesso tra le mura domestiche, magari in compagnia di amici e parenti a gustare un ricco menù. Per rendere ancora più accoglienti gli ambienti, non bastano i fantasiosi decori, ma anche un gradevole tepore che non faccia patire il gelo dell’esterno. È opportuno usare i caloriferi nella maniera adeguata, per non disperdere il calore e rischiare di pagare bollette salatissime a fine mese. Infatti è un mese impegnativo dal punto di vista economico, contando le spese dei regali, cercare di risparmiare non sarebbe poi una cattiva idea.

È assolutamente sbalorditivo perché molti mettono le foglie di alloro sopra il radiatore

Un altro acquisto piuttosto frequente che si fa in inverno riguarda i profumatori per ambienti, di varie dimensioni e costi. Una spesa che potrebbe essere un’esigenza, visto che teniamo le finestre chiuse e cuciniamo varie pietanze che potrebbero fare puzzare pareti e tessuti. Un trucchetto che sta letteralmente spopolando, e che probabilmente usavano anche le nostre nonne, riguarda le foglie d’alloro. Per non spendere cifre esorbitanti per diffusori di fragranze, sono in tanti a poggiare proprio sopra il termosifone delle foglie fresche di alloro. Con il calore le foglie sprigionato un aroma incredibile, gradevole e delicato e la casa profumerà come non mai. Ma potrebbe essere utile anche per essiccare la pianta in poco tempo e riutilizzarla per preparare infusi o come aroma per pietanze. L’alloro aiuterebbe a purificare e rendere leggera e fresca l’aria di casa, senza ricorrere ad altri prodotti visto che l’olio essenziale è usato per bronchiti e influenza. È ancora più sbalorditivo perché molti mettono le foglie di alloro sotto il proprio letto, il divano o altri mobili di casa. Il motivo è decisamente vantaggioso, ovvero tenere lontano scarafaggi, formiche, falene e topi, un vero e proprio repellente naturale. Ma ci sarebbe un altro possibile beneficio in termini di buonumore, sembrerebbe che questa pianta aromatica possa favorire il rilassamento e contrastare lo stress.

Proprietà e benefici della pianta aromatica e i trucchi per coltivarla

L’alloro è un’erba aromatica antica, utilizzata per vari scopi. Un cucchiaino di foglie secche, aggiunto nei pasti o nelle tisane, apportano pochissime calorie e contengono vitamine A, C, B6, calcio, potassio, fosforo e magnesio. Avrebbe proprietà astringenti, diuretiche e contrasterebbero i sintomi di flatulenza, artrite, dolori muscolari e coliche. È un antiossidante e favorirebbe anche un corretto metabolismo. Per queste ragioni sarebbe utile coltivare una pianta sul davanzale di casa per averlo sempre disponibile. Posizioniamola davanti una finestra esposta al sole, coltivandola su un terriccio drenante e arricchito da ghiaia o cocci. Non esageriamo con le quantità d’acqua e usiamo un fertilizzante per sempreverdi una volta al mese circa per averlo sempre rigoglioso.