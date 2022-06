La bella stagione è appena iniziata e molti di noi stanno già sognando di visitare mete lontane e conoscere nuove persone. Però per alcuni avere degli incontri interessanti sarà più facile che per altri secondo l’astrologia. Per questo oggi ne parliamo proprio nel dettaglio. Sarà possibile sperimentare dei feeling frizzanti e tanta voglia di amare per questo segno zodiacale che avrà un’estate fatta solamente di divertimento, flirt e gioia. Scopriamo insieme chi è il fortunato, baciato dagli influssi delle stelle.

I movimenti del cielo in questo momento

Da ieri si è assistito con il fenomeno del solstizio d’estate al cambio di guardia fra la stagione primaverile e quella attuale. Con questo passaggio si è ugualmente assistito al passaggio del Sole da Gemelli a Cancro. La comparsa di questo nuovo archetipo consiglia a tutto lo zodiaco di prendersi cura della casa, delle persone che si amano e di rilassarsi un po’. Contestualmente si presenta anche il passaggio della Venere nel segno dei Gemelli, energia che dona a tutti un po’ di civetteria, ma specialmente ai segni di Aria. Marte e Giove continuano a rimanere in Ariete. Il primo transito è sicuramente più breve, mentre il secondo darà un’ottima spinta fino all’autunno. Mercurio invece è in domicilio dopo un lungo periodo di ombra e retrogradazione in Gemelli.

Feeling frizzanti e tanta voglia di amare e divertirsi per questo segno zodiacale che avrà un’estate d’amore intenso

Però i segni di Fuoco lungo i mesi di luglio e agosto hanno decisamente una marcia in più del solito, soprattutto il Sagittario. Quelli single infatti in questo periodo faranno delle vere e proprie faville. Non parliamo quindi di colpi di fulmine oppure di amori a prima vista, ma di tante piccole situazioni che possono scatenare delle curiosità e degli interessi di breve periodo. Suggeriamo quindi di giocare e di divertirsi il più possibile se non si è in coppia. Invece quelli fidanzati o sposati da lungo tempo potrebbero cominciare a risentire “del guinzaglio” a loro imposto. Infatti questo segno è un esploratore, ma ama affiancarsi a delle persone più rigide e inquadrate. Se non si desidera perdere un rapporto importante è quindi necessario confrontarsi con il proprio partner e cercare di concedersi più sfoghi e divertimenti, come ad esempio viaggiare.

Lettura consigliata

Charme e fortuna sono dalla parte di questo segno zodiacale che avrà un’estate meravigliosa e un amore a prima vista fra giugno e luglio