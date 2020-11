Oggi più che mai sentiamo la necessità di star bene fisicamente. Con il Covid-19 presente in maniera massiccia ovunque, gli ospedali saturi e il rischio di contrarre il contagio, questa esigenza è ancora più forte. Inoltre, le terapie di alcune malattie sono state sospese, per dare la precedenza ai contagiati.

Sempre più persone si domandano come stare bene durante il Covid-19, ecco le 5 regole d’oro

Non riuscendo a cambiare i fattori esterni, allora dobbiamo lavorare su quello che possiamo influenzare, ovvero il nostro stile di vita.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Lo scopo è rafforzare le difese immunitarie, per avere più armi a disposizione per proteggerci dalle eventuali malattie.

Dunque, visto che sempre più persone si domandano come stare bene durante il Covid-19, ecco le 5 regole d’oro.

Fare movimento

L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di fare una regolare attività fisica per migliorare la propria salute. Mentre il Ministero della Salute informa che l’inattività fisica può essere causa di decesso, posizionandosi nella classifica dopo l’ipertensione, fumo e diabete.

L’importanza dell’idratazione

Il nostro organismo è composta tra il 60 e il 65% d’acqua secondo vari fattori. Per cui, è evidente quanto è importante mantenersi idratati, non solo per avere un buon aspetto. Ma anche e soprattutto per far funzionare al meglio gli organi del nostro corpo. L’acqua aiuta ad eliminare le tossine attraverso la minzione e a normalizzare la temperatura del corpo. Inoltre, è un mezzo per trasportare le sostanze nutritive all’interno del nostro organismo.

L’alimentazione

Un’alimentazione equilibrata ricca di frutta, verdura, cereali, giusta quantità di proteine e grassi buoni rafforza le difese immunitarie ed aiuta a prevenire una serie di malattie.

Vitamina D

Un livello sufficiente della vitamina D nel nostro corpo è fondamentale per una serie di motivi. Innanzi tutto, in età infantile serve allo sviluppo corretto delle ossa. Successivamente, è necessaria per mantenere le ossa forti e prevenire alcune malattie, come l’osteoporosi e patologie tiroidee.

Normalmente il nostro organismo produce la vitamina D quando entra in contatto con il sole. Per questo è cosi importante uscire a fare una passeggiata durante una giornata soleggiata. Ma a volte non è sufficiente, per cui, è consigliato l’assunzione degli integratori (dopo il consulto con un medico ovviamente).

Evitare lo stress

La tensione nervosa può drasticamente abbassare le difese del nostro corpo. L’organismo può mostrare la propria sofferenza attraverso alcuni sintomi, come il mal di testa, la dermatite, problemi di digestione, ma anche parodontite! Le manifestazioni sono molteplici e sono un campanello d’allarme che si accende per farci capire che bisogna cambiare rotta.

Se l’articolo “Sempre più persone si domandano come stare bene durante il Covid-19, ecco le 5 regole d’oro” è piaciuto, ecco come allungare la vita.