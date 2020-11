L’aspettativa di vita negli uomini e nelle donne moderne si allungata un bel po’, rispetto ai nostri antenati. Gli italiani sono il popolo più longevo dopo i giapponesi. L’aspettativa di vita arriva infatti a 83 anni tra le donne, e 80 per gli uomini.

Oltre ai buoni geni e la fortuna, per arrivare in buona salute all’età avanzata è necessario condurre uno stile di vita sano.

Vediamo come allungare la vita di 12 anni, secondo gli scienziati di Harvard.

Una ricerca di Harvard durata per circa tre decenni, sostiene che seguendo questi 5 abitudini si può drasticamente ridurre la percentuale di mortalità. Infatti, le malattie cardiovascolari si ridurrebbero del 82 per cento, mentre quelle oncologiche del 65 per cento. La vita degli uomini si allungherebbe di 12 anni e delle donne di circa 14 anni.

Dunque, come allungare la vita di 12 anni, secondo gli scienziati di Harvard

Primo, fare attività fisica. Non si tratta di diventare campioni in qualche sport. Bastano anche 30 minuti di movimento aerobico al giorno, adatto alla propria fisicità. Se non c’è la possibilità di iscriversi in palestra, una passeggiata a ritmo sostenuto è già un’ottima abitudine.

Ovviamente, non fumare. Svariate sono le ricerche di quanto il fumo faccia male alla nostra salute. Inoltre, è causa di varie malattie molto gravi.

Una dieta sana ed equilibrata è assolutamente necessaria. Qui noi italiani partiamo avvantaggiati: abbiamo una ricchissima storia culinaria, basata sui prodotti genuini e di stagione. Basta non eccedere con le quantità e con dei piatti poco salutari, facendo solo a volte qualche strappo alla regola.

Pertanto, un fatore chiave che incide su come allungare la vita di 12 anni, secondo gli scienziati di Harvard, è quello di avere un peso corporeo ottimale.

Infine, non abusare di alcol. Va bene qualche bicchiere di vino ogni tanto, ma lasciare lo spazio ai superalcolici solo per le occasioni particolari.

In realtà, non scopriamo l’America citando queste 5 regole per allungare la vita. Ma, leggendo i numeri della ricerca, potremmo riflettere e finalmente ripensare su cosa facciamo di sbagliato ed iniziare una nuova pagina.

