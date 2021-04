Farsi belle e sentirsi bene con sé stesse è importante per la cura di sé. Anche se indossiamo le mascherine quando usciamo, l’attenzione al make up è fondamentale.

I must e la tendenza di questa stagione primavera-estate sono la libertà di espressione totale. Ovviamente ci sono delle linee di suggerimento che possono darci ispirazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco come avere sempre più libertà nelle tendenze cosmetiche di questa stagione e 3 suggerimenti per essere irresistibili.

Ombretti colorati ed eyeliner per rafforzare lo sguardo

Proprio a causa della mascherina, lo sguardo è la prima cosa che notiamo in questo periodo. Ecco come accentuarlo secondo le tendenze del momento. I colori accesi e mat, come rosa, blu o fucsia sono i più consigliati. La moda anni ’80 torna in voga ed i colori forti e con sfumature metallizzate sono sulla cresta dell’onda.

Anche nelle sfilate delle collezioni primavera-estate 2021 si vedono volti con mascherine, ma che enfatizzano la parte alta del viso, soprattutto gli occhi.

Le sopracciglia, invece, restano naturali e leggermente folte e non precisamente delineate. Gli eyeliner non vanno utilizzati marcando troppo il tratto, ma con leggerezza. Il tocco principale deve essere il colore dell’ombretto. Mascara se e come si desidera per affinare o volumizzare lo sguardo.

Sempre più libertà nelle tendenze cosmetiche di questa stagione e 3 suggerimenti per essere irresistibili

Insieme ai colori accesi degli ombretti, alle sopracciglia naturali ed eyeliner poco marcato, arrivano le labbra. Si preferiscono i gloss nude o rosati, ma il must sono le labbra rosse. Le tinte rosso intenso o bordeaux e addirittura viola vanno per la maggiore.

Il viso in generale splende grazie ad un effetto finto naturale, dove non si caricano i lineamenti. No fard, no punti luce. Sperimentare con colori sugli occhi, colori accesi sulle labbra in tutta libertà. Questa è la tendenza primavera estate 2021 per il make-up