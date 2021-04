La litoterapia è un metodo meraviglioso per rilassarsi grazie ai benefici naturali delle pietre. Questa disciplina olistica si basa sulle energie vibrazionali emesse dalle pietre e dai minerali. Ebbene sì anche questi sono esseri organici e viventi in qualche modo.

È ben conosciuto l’utilizzo fin dall’antichità sia dagli Egizi che dagli Assiro-babilonesi. Questi popoli hanno sempre sfruttato al massimo sia la bellezza che le proprietà curative di queste pietre, che venivano considerate magiche. Ancora oggi esse vengono considerate ed utilizzate piuttosto per le loro qualità estetiche, inserite in gioielli e bijoux più o meno preziosi. Attraverso lo sviluppo e la diffusione delle discipline olistiche e della naturopatia, si utilizzano le pietre anche a scopo curativo.

Come rilassarsi e curarsi con il quarzo rosa, la pietra dell’amore e della compassione

Per capire come sfruttare al meglio le proprietà di ogni pietra é bene avere un approccio molto intuitivo. Spesso ci colpiscono per i loro colori accesi o per delle sfumature bellissime. Altre volte ci attira la loro forma rotonda o spigolosa o totalmente unica.

Una pietra che attira spesso l’attenzione é il quarzo rosa. Una pietra di origine lavica e che come accade in genere per la famiglia dei quarzi, attrae la luce. Il quarzo rosa è associato alla zona del cuore, al quarto chakra ed é consigliato per sviluppare l’amore incondizionato e puro.

Proprietà ed utilizzo

Il quarzo rosa é indicato per tutti coloro che soffrono di timidezza, che hanno problemi ad esprimere le loro emozioni e hanno necessità di instaurare relazioni profonde e sincere con gli altri.

Si consiglia di procurarsi una bella pietra di quarzo rosa e di tenerla vicino al letto o direttamente sotto il cuscino per alleviare il sonno e combattere l’insonnia. Anche nelle camere dei bambini é molto indicato riporre queste pietre in più luoghi, per creare un ambiente armonioso e pacifico che allieti i dolci sonni dei più piccoli.

È inoltre una pietra che aiuta a ritrovare la fiducia in se stessi e a cercare l’equilibrio e l’allineamento spirituale. La meditazione e lo yoga sono altri metodi molto efficaci che ci aiutano a capire come rilassarsi e curarsi con il quarzo rosa, la pietra dell’amore e della compassione.