Quando si parla di anguria la mente corre all’estate, al sole e al mare. Conosciuta anche come cocomero è, infatti, il frutto simbolo dell’estate.

Ricco di proprietà nutritive, ma con poche controindicazioni, è perfetto per essere coltivato anche in un orto di dimensioni ridotte.

Infatti, mentre il classico frutto è molto grande e può arrivare anche a pesare una ventina di chili ne esistono varietà baby di dimensioni ridotte. Queste varietà sono perfette per essere coltivate in spazi piccoli.

Chi vuole coltivare le angurie avrà già la possibilità di cominciare a lavorare ad aprile per ottenere dei risultati strepitosi durante la raccolta.

Pochi sanno che il frutto più dolce dell’estate cresce meglio vicino ai pomodori

Fino alla prima metà di aprile l’anguria dovrà essere seminata in un vasetto o, comunque, in un contenitore. Il vaso dovrà essere tenuto al riparo con delle protezioni. Questo per ottenere delle piantine da mettere a dimora dalla fine di aprile in poi.

Da maggio sarà, poi, possibile trapiantare o seminare le piantine in pieno campo.

Tuttavia, nel caso in cui si viva in una zona caratterizzata da un clima rigido sarà importante rimandare la messa a dimora nel caso di temperature incerte.

Infatti, una gelata notturna imprevista potrebbe minare gravemente il nostro raccolto.

Nel caso in cui la zona prescelta non fosse stata precedentemente pacciamata si consiglia di pulire dalle erbe infestanti prima della messa a dimora.

In ogni caso, sarà possibile effettuare la pacciamatura anche quando le piantine saranno già sistemate nel terreno.

Le angurie per crescere bene prediligono un terreno dal pH acido, ricco e non arido. Per ottenere delle angurie dolci bisognerà accertarsi che, tra gli elementi del terreno, non manchi mai il potassio. Potrà anche essere utilizzata della cenere per incrementarne la presenza.

Nel caso di piante rampicanti a frutto piccolo bisognerà mettere dei sostegni per permettere loro di arrampicarsi.

Irrigazione

La pianta di angurie necessita di molta acqua, specialmente in fase di trapianto e di crescita.

Bisognerà ridurre le irrigazioni man mano che ci si avvicina alla fase di raccolta. Questo per evitare di raccogliere dei frutti eccessivamente carichi di acqua.

Come le altre piante anche le angurie temono i marciumi radicali. Per questo motivo bisognerà irrigare facendo molta attenzione a non creare ristagni di acqua.

Piante amiche

Le angurie dovrebbero essere coltivate a un metro di distanza tra una e l’altra e ad almeno due metri tra una fila e l’altra.

Inoltre, è bene sapere che le angurie possono essere coltivate in prossimità di molte piante. Le cosiddette piante amiche possono essere pomodori, cipolle, insalata o spinaci. Da evitare, invece, la semina vicino a zucche o meloni.

