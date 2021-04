Gli auricolari sono uno degli accessori più importanti e più utilizzati in assoluto negli ultimi anni. Purtroppo, però la loro peggior caratteristica è quella di essere estremamente propensi a sporcarsi per rompersi con semplicità.

Vediamo allora assieme in questo articolo il segreto per pulire e igienizzare velocemente le cuffiette auricolari senza paura di rovinarle.

La parte esterna o del filo

Quando vogliamo pulire le nostre cuffiette dobbiamo fare una distinzione su quali parti e come vanno pulite.

Partiamo da quelle esterne delle plastiche e del filo: per riuscire a pulire il modo efficace questa parte delle cuffiette avremo bisogno di un semplice pannetto e di un po’ di detergente e disinfettante. Basterà inumidire il panno per farlo scorrere sul dorso dell’auricolare e lungo tutto il cavo e una volta fatto questo non resterà che asciugare eventuali residui.

Se si tratta poi gli auricolari interni con i gommini estraibili, dovremo rimuovere anche questi ripetere lo stesso procedimento. Lasciamoli poi ad asciugare, facendo estrema attenzione a non riattaccarli prima che questi siano completamente asciutti.

Le parti più delicate

Per quanto riguarda invece le parti più delicate degli auricolari, come ad esempio la parte in cui si trovano i forellini, potremo utilizzare uno spazzolino.

Per prima cosa dovremo allora fare in modo che la parte forata sia sempre rivolta verso il basso durante tutto il procedimento di pulizia: in questo modo potremo essere sempre sicuri che sporco e polvere non si vadano a sedimentare dentro l’auricolare.

A questo punto immergiamo il nostro spazzolino in una soluzione di perossido di idrogeno, ovvero acqua ossigenata, e passiamolo delicatamente sulle superfici. In ogni caso dobbiamo ricordarci che lo spazzolino dovrà essere solo umido e mai troppo bagnato, l’acqua ossigenata servirà soltanto ad ammorbidire cerume e sporcizia.

Sporco che poi andremo a rimuovere con lo spazzolino asciutto eseguendo delicati movimenti circolari. Ecco allora che era proprio questo il segreto per pulire e igienizzare velocemente le cuffiette auricolari senza paura di rovinarle.

