Fare le pulizie di casa è certamente una delle attività meno piacevoli che ci tocca portare a termine ogni giorno. E fra tutte le faccende domestiche, il lavaggio dei pavimenti è particolarmente faticoso, oltre ad impegnare molto del nostro tempo e delle nostre energie. È quindi naturale voler ottenere il risultato migliore possibile. Dopo tanto sforzo e tanto investimento di energia, vogliamo che i nostri pavimenti brillino e restino puliti a lungo.

A volte però notiamo uno spiacevole fenomeno: i pavimento sembrano sporcarsi immediatamente. Questo succede anche se abbiamo cura di rimuovere le scarpe prima di entrare, e di non far cadere residui di cibo sul pavimento. Ma perché sembra che i pavimenti non siano mai puliti? Ecco quale può essere la soluzione del mistero.

Pensiamo di aver pulito i pavimenti ma spesso si risporcano subito perché abbiamo dimenticato questo passaggio

Perché i pavimenti sembrano nuovamente sporchi solo poche ore dopo averli lavati? La risposta è che spesso saltiamo un passaggio fondamentale. Ovvero: puliamo i pavimenti, ma ci dimentichiamo di pulire gli oggetti che poggiano sui pavimenti.

In particolare, a sporcare i nostri pavimenti è la polvere accumulata sui piedini di sedie, tavoli e divani. Se puliamo i pavimenti ma non puliamo i piedini delle sedie, troveremo immediatamente nuova polvere in giro. Ecco perché pensiamo di aver pulito i pavimenti ma spesso si risporcano subito perché abbiamo dimenticato questo passaggio: rimuovere la polvere anche dai piedini di sedie, divani, poltrone e tavoli. Vediamo come rendere le nostre pulizie più efficienti.

Rimuoviamo la polvere dai piedini di sedie e poltrone

Per prima cosa, è buona regola sollevare le sedie quando laviamo il pavimento della cucina. Questo ci permetterà di lavare il pavimento con minori ostacoli. Ma non solo: avremo anche l’occasione di notare, e quindi rimuovere, lo sporco accumulato sotto i piedini delle sedie. Essi infatti diventano spesso ricettacoli di polvere, briciole e capelli impigliati. È per questo che appena abbiamo finito di lavare i pavimenti, sembra che si risporchino subito. Lo sporco arriva dai piedini delle sedie e delle poltrone che non ci siamo premurati di pulire.

Non è difficile risolvere il problema: riserviamo una spugna ruvida allo scopo di pulire i piedini delle sedie. Oppure possiamo rimuovere la spazzola dell’aspirapolvere e pulire i piedini delle sedie direttamente con il tubo.

