L’attenzione alla dieta è fondamentale per tutti noi. Una dieta sana è il primo passo verso una vita sana. Fortunatamente, sulle tavole degli italiani non mancano cibi che possono aiutarci a combattere i malanni più diffusi. Ma ultimamente sempre più italiani apprezzano una verdura un tempo poco diffusa da noi, ma che oggi possiamo trovare in tutti i supermercati. Si tratta di un alimento molto versatile, gustoso e che avrebbe delle proprietà utilissime per la nostra salute. Vediamo di che cosa si tratta.

Sempre più italiani apprezzano queste verdure che abbasserebbero il colesterolo e rinforzerebbero le ossa

Di quali verdure stiamo parlando? Si tratta dei piccoli e umili germogli di soia. I germogli di soia sono i semi germinati della pianta della soia (nome scientifico Glycine max) che oggi possiamo trovare in praticamente tutti i supermercati. Generalmente sono conservati in lattina, ma possiamo trovarli anche freschi.

Ebbene i germogli di soia, nonostante il loro aspetto così umile, sarebbero in realtà una vera miniera di alimenti preziosissimi per la nostra salute. Non solo contengono una buona quantità di proteine e pochi grassi, ma ci offrono anche ottime quantità di potassio, ferro, fosforo e vitamine del gruppo B. I germogli di soia, inoltre, contengono la lecitina, la quale ci aiuta a prevenire i depositi di grasso nei vasi sanguigni, mantenendo le nostre arterie pulite e in salute.

I germogli di soia sarebbero consigliati anche per coloro che devono fare attenzione ai livelli di colesterolo nel sangue. Inoltre, potrebbero aiutarci a contrastare i rischi di patologie cardiovascolari. Ma non è finita qui. Sempre più italiani apprezzano queste verdure che abbasserebbero il colesterolo e rinforzerebbero le ossa.

Perché i germogli di soia fanno bene anche alle ossa

Gli umili germogli di soia ci aiuterebbero ad assimilare meglio la vitamina D. La vitamina D è essenziale, tra le altre cose, per il metabolismo delle ossa.

Ma i benefici dei germogli di soia non sono finiti qui: questi alimenti sono infatti molto ricchi di fibre. Si tratta quindi di un vero toccasana per il nostro intestino e per la nostra regolarità intestinale.

Una sola indicazione riguardo al consumo: sarebbe consigliabile consumare i germogli di soia cotti, specialmente se ne mangiamo tanti. Da crudi, infatti, contengono fitati, delle sostanze che potrebbero interferire con l’assorbimento di alcuni nutrienti. I fitati scompaiono con la cottura. Potremo quindi goderci i nostri germogli di soia in infiniti piatti diversi. Ad esempio, ecco una ricetta molto semplice e dai sapori esotici con i germogli di soia e gli spaghetti di riso con latte di cocco.