Quando l’inverno si fa sentire non c’è niente di meglio di un buon piatto fumante che scaldi corpo e mente. Con le nostre amate verdure possiamo davvero sbizzarrirci in cucina e realizzare tante ricette diverse.

In ogni caso, poche sono buone e nutrienti come una gustosa vellutata di stagione. Calda e ristoratrice, saprà donarci quel tepore gradevole che tanto auspichiamo in questa stagione.

È proprio questa la ricetta che vogliamo realizzare oggi. Diciamo basta a zuppe e minestre perché è questo il primo piatto cremoso e sopraffino per fare scorta di vitamina C.

Un mare di salute in un pugno di ingredienti

La ricetta che illustreremo è un concentrato di tanti nutrienti indispensabili al benessere dell’organismo. In essa sono contenuti ottimi livelli di vitamina C e antiossidanti. Ma non solo. Non mancano nemmeno le vitamine A, B e PP, oltre che proteine, sali minerali e oligoelementi.

Grazie alla presenza dell’aglio, poi, potremo tenere sotto controllo i livelli di glicemia e colesterolo e regolare pressione e circolazione sanguigna.

Ecco, dunque, gli ingredienti per 4 persone:

2 broccoli;

3 pomodori essiccati;

1 patata dolce;

50 ml di yogurt greco;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 spicchio di aglio disidratato;

sale q.b.

Basta zuppe e minestre perché è questo il primo piatto cremoso e sopraffino per fare scorta di vitamina C

Per iniziare prepariamo una ciotolina con dell’acqua tiepida e vi immergiamo i pomodori secchi. Lasciamoli per circa 5 minuti per ammorbidirli, poi tritiamoli e mettiamoli da parte.

Fatto questo ci occupiamo della patata. La sciacquiamo per bene, quindi togliamo la buccia e la affettiamo in tanti cubetti. Lavoriamo anche i broccoli, conservando i gambi tagliati a pezzetti e le cime.

Cuociamo tutte le verdure in padella a fiamma lenta, con un goccio di acqua. Quando saranno cotte spegniamo il fuoco e le frulliamo per bene. Infine, aggiungiamo un filo di olio e un pizzico di sale.

A questo punto ci procuriamo una ciotola in cui verseremo lo yogurt greco con un cucchiaio di olio e l’aglio disidratato. Quindi amalgamiamo tutto alla perfezione.

Per finire guarniamo la nostra squisita vellutata con il trito di pomodori e un goccio di yogurt all’aglio. Siamo pronti per mettere in tavola il nostro piatto buono e salutare, una ricetta da veri chef!

